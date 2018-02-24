مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بخصوص الغوطة الشرقية حتى مساء السبت

أعلن مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع القرار السويدي الكويتي الخاص بالوضع في الغوطة الشرقية لدمشق حتى مساء السبت.





وقالت مصادر في المجلس أن التأجيل تم نتيجة استمرار المشاورات الطويلة بين روسيا والدول الغربية حول مشروع القرار لأكثر من ست ساعات متواصلة.





ويهدف مشروع القرار الذي تقدمه كل من الكويت والسويد إلى إقرار هدنة في الغوطة الشرقية لمدة شهر كامل وإدخال المواد الغذائية إليها.





في غضون ذلك، تستمر التنظيمات المسلحة في الغوطة الشرقية بقصف أحياء دمشق وريفها بعشرات القذائف الصاروخية المتفجرة أسفرت الجمعة عن استشهاد شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح.





وكانت جلسة التصويت أجلت أمس الجمعة أكثر من مرة بسبب عقد جلسة مشاورات مغلقة وطويلة لم تسفر عن اتفاق بين الدول الأعضاء.





وكان مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا أكد في جلسة الخميس أن مشروع القرار السويدي الكويتي “يجب أن يكون منطقيا وواقعيا”، مقترحا إدخال تعديلات عليه.



