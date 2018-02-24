الجيش يرد على مواقع إطلاق القذائف الصاروخية في عمق الغوطة الشرقية
العدوان التركي يتواصل على منطقة عفرين
وحدات الجيش تحبط هجوماً لإرهابيي “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية في محيط مدينة البعث بالقنيطرة
محاولات غربية لنسف مسار «أستانا»: «تصفير» عدّاد الحرب في سوريا؟
احتدام الصراع بين المجموعات الجهادية والجميع ضد "النصرة"
“النصرة” تواصل انحسارها عن حلب وادلب لصالح ميليشيات تركيا
بولاديان: وفود أرمينية ستقصد سورية قريباً لبحث مجالات التعاون
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بخصوص الغوطة الشرقية حتى مساء السبت
الدكتور بشار الجعفري مقرراً لـ” لجنة الـ 24 ” الأممية من جديد
لافروف يدعو للضغط على المجموعات الإرهابية بالغوطة لضمان سلامة المدنيين
تحالف واشنطن يقر بقتله أكثر من 841 مدنيا في سورية والعراق
النظام التركي يواصل عدوانه على منطقة عفرين ويدمر رتل سيارات مدنية وآليات محملة بالمساعدات
المركز الروسي للمصالحة: إطلاق 83 قذيفة من الغوطة الشرقية على المناطق السكنية في دمشق
الخارجية: فرنسا غارقة في دم الشعب السوري وغير مؤهلة للعب أي دور بالسلام
مندوب روسيا يحذر من عملية تنسيق لنشر الأكاذيب حول ما يجري في الغوطة الشرقية

مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بخصوص الغوطة الشرقية حتى مساء السبت

 

أعلن مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع القرار السويدي الكويتي الخاص بالوضع في الغوطة الشرقية لدمشق حتى مساء السبت.

وقالت مصادر في المجلس أن التأجيل تم نتيجة استمرار المشاورات الطويلة بين روسيا والدول الغربية حول مشروع القرار لأكثر من ست ساعات متواصلة.

ويهدف مشروع القرار الذي تقدمه كل من الكويت والسويد إلى إقرار هدنة في الغوطة الشرقية لمدة شهر كامل وإدخال المواد الغذائية إليها.

في غضون ذلك، تستمر التنظيمات المسلحة في الغوطة الشرقية بقصف أحياء دمشق وريفها بعشرات القذائف الصاروخية المتفجرة أسفرت الجمعة عن استشهاد شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح.

وكانت جلسة التصويت أجلت أمس الجمعة أكثر من مرة بسبب عقد جلسة مشاورات مغلقة وطويلة لم تسفر عن اتفاق بين الدول الأعضاء.

وكان مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا أكد في جلسة الخميس أن مشروع القرار السويدي الكويتي “يجب أن يكون منطقيا وواقعيا”، مقترحا إدخال تعديلات عليه.

المصدر : وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.