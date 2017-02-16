تثبيت برنامج_تقنين 4 -2 و من بداية شهر أيار تثبيت برنامج 3-3
مجزرة تركية في مدينة الباب
لافروف ودي ميستورا يؤكدان دعمهما لاجتماع أستانا
وثيقة: «سي آي إيه» في عام 1986: حرب طائفية لإطاحة الأسد
انطلاقة مؤجّلة للقاء أستانة... وميدان درعا يواصل اشتعاله
«الأقصى» يعدم ويذبح العشرات من «تحرير الشام» و«الحر»
الرئيس الأسد للفريق الديني الشبابي: إعادة صياغة المصطلحات وتصحيح المفاهيم المغلوطة بهدف نشر الدين الصحيح في مواجهة التطرف
جاويش أوغلو: لا توافق مع موسكو حول المناطق الآمنة
الأمم المتحدة تحذر من الانهيار الوشيك لسد الطبقة في سوريا
74 قتيل ومصاب بين صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” في حي النازحين وكوم الرمان وتل شهاب في درعا
إصابة 6 أشخاص بينهم 3 نساء وطفلة بقذائف صاروخية على حي المنشية بدرعا
تنظيم “داعش” الإرهابي يقطع المياه مجددا بشكل كامل عن مدينة حلب
الأحد القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع /أ/
الخارجية الكازاخستانية: تأجيل اجتماع أستانا إلى يوم غد الخميس
إلقاء القبض على إرهابي من جماعة الأسير في صيدا بلبنان

مجزرة تركية في مدينة الباب

ارتكبت قوات النظام التركي مجزرة راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء خلال عدوانها المتواصل على الأراضي السورية بذريعة محاربتها تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يقوم بسرقة النفط السوري وتهريبه إلى الأراضي التركية بالتنسيق مع نظام أردوغان.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن مدفعية النظام التركي وطيرانه الحربي قصفا الأحياء السكنية في مدينة الباب ما أسفر عن استشهاد 24 شخصا بينهم 11 طفلا دون سن الثامنة و8 نساء.

وأفادت المصادر بأن الاعتداء خلف أضرارا كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية للمدينة.

واستشهد 9 مدنيين وأصيب 57 آخرون بجروح ووقع دمار في المنازل والممتلكات في الـ11 من الشهر الماضي خلال اعتداء قوات النظام التركي على مدينة الباب وبلدتي بزاعة وتادف بريف حلب الشمالي الشرقي وارتكب طيران النظام التركي في ال23 من كانون الأول الماضي مجزرتين راح ضحيتهما أكثر من 88 مدنيا وعشرات الجرحى في مدينة الباب شمال شرق مدينة حلب بنحو 38 كم.

ويعمل نظام أردوغان على إحلال مجموعات إرهابية تابعة له مكان إرهابيي “داعش” في ريف حلب الشمالي وذلك تحت مزاعم الحرب على التنظيم التكفيري المعروف بشراكته معه في سرقة النفط والغاز السوري متجاهلا القرارات الدولية القاضية بتجفيف منابع الإرهاب واغلاق الحدود ومنع تدفق المرتزقة إلى سورية وتجريم الاتجار بالنفط والغاز مع التنظيمات الإرهابية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.