مجدداً.. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس تابعة لـ “التحالف العربي”

تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة تجسس تابعة لـ “التحالف العربي” بقيادة السعودية، والذي يقصف اليمن ويستهدف اليمنيين منذ سنوات.



وكتب المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” اليمنية العميد يحيى سريع، تغريدة على موقع تويتر قال فيها: “الدفاع الجوي اليمني أسقط اليوم السبت، طائرة تجسس تابعة للعدوان السعودي ـ الأمريكي، في منطقة الصوح قبالة نجران”.



وأوضح سريع أن عملية إسقاط الطائرة تمت “بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأراضي اليمنية”.



ووفقاً لموقع قناة “المسيرة” اليمنية، فإن طائرة التجسس التي أُسقطت صباح اليوم، هي الرابعة التي يتم إسقاطها خلال عشرة ايام، حيث أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، الثلاثاء الماضي، طائرة تجسس تابعة للعدوان السعودي في منطقة الصوح قبالة نجران أيضاً.



أيضاً، كان سريع قد أعلنمطلع شهر تشرين الثاني الجاري، عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية من نوع “سكان إيغل” في عسير.



وفي 30 من شهر تشرين الأول الفائت، أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسس مقاتلة لـ “التحالف” في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة.



يذكر أن استهدافات “أنصار الله” تأتي رداً على القصف السعودي المتواصل منذ أكثر من 5 سنوات، إذ يعيش اليمن أوضاعاً سيئة، وذلك لأن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.