مجددا “إنفلونزا الإبل” تظهر في قطر

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم، اكتشاف حالة مؤكدة لرجل مصاب بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو ما تسمى “إنفلونزا الإبل”.



وأشارت إلى أن المريض أدخل المشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أنه مصاب أيضا بعدة أمراض مزمنة.



وظهر المرض، الذي يسببه فيروس من فصيلة كورونا، في السعودية عام 2012، حيث قتل حتى في عدة سنوات نحو 400 شخص، ومعظم إصاباته تركزت في شبه الجزيرة العربية.



ويظهر هذا الفيروس في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا الجديد في الصين ويسجل ارتفاعا يوميا في عدد الإصابات والوفيات.

المصدر : وكالات