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مجد وعلي.. ضحايا جريمة قتل مروعة

بناءً على توجيهات قيادة شرطة محافظة حمص بمكافحة الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها ، بتاريخ 2018-5-14 عثر على جثتي الشقيقين (مجد مصطفى العلي) و(علي مصطفى العلي) مقتولين بعدة طلقات نارية في قرية عين الخضرة التابعة لمنطقة تلكلخ بحمص.


ومن خلال البحث والتحري ومتابعة فرع الأمن الجنائي بحمص وبنفس اليوم تم القاء القبض على المدعو ( ع – ع ) عمره 25 سنة وهو من نفس قرية المغدورين . وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل المغدورين بإطلاق النار عليهم من بارودة حربية روسية مما أدى إلى وفاتهم وذلك بسبب وجود خلافات شخصية فيما بينهم.


تم مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

 


المصدر: وزارة الداخلية

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