مجاناً.. توزيع 3500 ألف إصبعية “كارب” على مربي الأسماك في طرطوس

وزّعت الهيئة العامة للثروة السمكية أمس 3500 إصبعية من أسماك الكارب مجاناً على 30 مربي في منطقة نهر الخوابي في ريف محافظة طرطوس كمرحلة أولى، وذلك بهدف تأمين مصدر دخل إضافي للأسرة الريفية حسب حجم حوض السقاية، والمساهمة في زيادة نصيب الفرد في سورية من لحوم الأسماك.



مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبداللطيف علي قال : “إن الهيئة مستمرة بتنفيذ المنحة التي أقرها مجلس الوزراء القاضية بتوزيع 100 ألف إصبعية مجاناً على مربي الأسماك، وذلك ضمن نشاطات الهيئة في مجال دعم مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة “.



وأضاف علي: “كما أكملت الهيئة المرحلة الثالثة والأخيرة من استزراع ريف دمشق حيث تم توزيع 7000 أصبعية من أسماك الكارب العام على 43 مزرعة أسرية لدى المزارعين في كفرسوسة – معضمية – قطنا – عرطوز في محافظة ريف دمشق كمرحلة ثالثة ليصبح مجموع المزارع التي تم استزراعها في ريف دمشق 104 مزرعة أسرية صغيرة وبعدد 23400 إصبعية كارب عام وبنسبة تنفيذ 100%.



كما تم توزيع 7500 أصبعية من أسماك الكارب العام على 33 مزرعة أسرية في محافظة اللاذقية، وأشار علي إلى أن مهندسي اللجان الفنية نفذوا بيان عملي للمزارعين الذين يمتلكون أحواض سقاية تم خلاله تعريفهم بالإجراءات الفنية الواجب اتباعها أثناء عملية التربية، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات لهم.



كما بيّن علي أن المنحة تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة لسكان المناطق الريفية الذين يملكون مزارع صغيرة أو أحواض لسقاية المزروعات لما لها من دور كبير في التنمية المستدامة لسكان الأرياف في سورية، حيث يتم تقديم الزريعة السمكية للمربين إضافة إلى الدعم الفني من الهيئة.



باسل يوسف