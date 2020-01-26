الدفاع: تعلن بدء "عمليات ميدانية كاسحة" للقضاء على الإرهاب
بعد ذهاب مقاتلين سوريين إلى ليبيا… هل أدرك العرب أن الرئيس الأسد على حق منذ البداية؟
22 عاماً سجن لمواطن فرنسي جند شبان للقتال في سورية
سياسة التتريك: مناهج الإحتلال التركي في مدارس رأس العين السورية
قاعدة وادي حوران السرية.. اللغز الأمريكي لإدارة وتوجيه “داعش”؟
الجيش يصد هجوما عنيفا للنصرة ويستعيد مواقعه في ادلب
4 كم تفصل الجيش عن معرة النعمان
الجيش يستعيد السيطرة على الجزء الأكبر من الحدود مع تركيا والعراق
الجيش يستعيد السيطرة على قرية التح بعد الهجوم الإرهابي شرقي إدلب
ما هي أعراض فيروس كورونا وكيف تحمي نفسك؟
«مفخّخة» تقتل جنوداً أتراكاً
أول هجوم على حلب منذ سنوات: الهدنة نحو الانفراط؟
المصرف التجاري (قادر وغير قادر) على تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير
مقتل عدد من الجنود الأتراك جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي
الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

متحدية كل الظروف.. مولينا عارضة أزياء وستشارك في مسابقة ملكة الجمال

متحدية كل الظروف.. مولينا عارضة أزياء وستشارك في مسابقة ملكة الجمال

تريد عارضة الأزياء المكسيكية، آنا غابريلا مولينا، التي ولدت بلا ذراعين تحدي المفاهيم التقليدية لجاذبية الجسم بالفوز في مسابقة ملكات الجمال في مسقط رأسها بولاية فيراكروز.


وقالت مولينا، خريجة علم النفس التي يبلغ عمرها 24 عاماً، الأسبوع الماضي، إن قبول حالتها كان صعباً، ولكنها أرادت أن تكون قدوة للآخرين المصابين بإعاقات.


وأضافت: نجحت في التغلب على كل شيء صادفني في حياتي كلها.


وأوضحت أن ولادتها من دون ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدميها.


وتابعت: سأواجه نفس الاختبارات مثل الجميع وسأجتازها، أشعر كأي شخص آخر طبيعي، لأنني عشت حياتي على هذا النحو، ولذلك فبالنسبة لي إعاقتي ليست قيداً، بل على العكس.


وستشارك مولينا في آذار بمسابقة ملكة الجمال في ولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 8 ملايين نسمة، وفي حال فوزها ستتأهل لمسابقة ملكة جمال المكسيك في حزيران.

وتعطي مولينا محاضرات تحفيزية وتعمل أحياناً عارضة أزياء.

 

 


تشرين