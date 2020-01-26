متحدية كل الظروف.. مولينا عارضة أزياء وستشارك في مسابقة ملكة الجمال

تريد عارضة الأزياء المكسيكية، آنا غابريلا مولينا، التي ولدت بلا ذراعين تحدي المفاهيم التقليدية لجاذبية الجسم بالفوز في مسابقة ملكات الجمال في مسقط رأسها بولاية فيراكروز.



وقالت مولينا، خريجة علم النفس التي يبلغ عمرها 24 عاماً، الأسبوع الماضي، إن قبول حالتها كان صعباً، ولكنها أرادت أن تكون قدوة للآخرين المصابين بإعاقات.



وأضافت: نجحت في التغلب على كل شيء صادفني في حياتي كلها.



وأوضحت أن ولادتها من دون ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدميها.



وتابعت: سأواجه نفس الاختبارات مثل الجميع وسأجتازها، أشعر كأي شخص آخر طبيعي، لأنني عشت حياتي على هذا النحو، ولذلك فبالنسبة لي إعاقتي ليست قيداً، بل على العكس.



وستشارك مولينا في آذار بمسابقة ملكة الجمال في ولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 8 ملايين نسمة، وفي حال فوزها ستتأهل لمسابقة ملكة جمال المكسيك في حزيران.

وتعطي مولينا محاضرات تحفيزية وتعمل أحياناً عارضة أزياء.



تشرين