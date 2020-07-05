مايكروسوفت تطلق تحديث أمني طارئ لنظام ويندوز 10

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديث أمني طارئ لإصلاح خطأين قد يعرضان مستخدمي نظام ويندوز 10 إلى المتسللين، حيث يمكن أن تسمح العيوب في هذا النظام للمحتالين عبر الإنترنت بالسيطرة على جهاز كمبيوتر.



وذكر موقع “thesun” البريطاني، أن شركة مايكروسوفت أعلنت أنها أصدرت إصلاحاً للثغرات الأمنية في منشور قصير مؤخراً، فيما قالت الشركة الأمريكية: “يمكن للمهاجم الذي استغل هذه الثغرة بنجاح الحصول على معلومات لمزيد من اختراق نظام المستخدم”.



وأوضحت الشركة أن الثغرات تؤثر على مكتبة Codecs Library، التي تتعامل مع محتوى الوسائط المتعددة مثل ملفات الصور والفيديو، مبينةً أن المتسللين كان بإمكانهم استغلال نقاط الضعف بإرسال ملف صورة “مصنعة خصيصاً” للضحية، حيث يجب على الهدف فتح ملف الصورة، والذي كان يمكن إرساله كمرفق بريد إلكتروني أو تنزيله بعد النقر على موقع ويب مراوغ، وبمجرد الوصول إلى جهاز كمبيوتر شخص ما، يمكن أن يسمح ملف الصورة للمتسلل بجمع معلومات مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، أو حتى السيطرة على جهاز الكمبيوتر.



ومع ذلك، لن يتلقى الإصلاح أي شخص قام بإيقاف تشغيل التحديثات التلقائية، ويمكن التحقق يدوياً مما إذا كان لديك أحدث إصدار من ويندوز 10 أم لا، حيث أن الإصدارات الآمنة هي 1.0.31822.0 و1.0.31823.0 والأحدث.



وفي 28 من أيار الفائت، أطلقت الشركة أهم تحديث لنظام ويندوز 10 في عام 2020، والذي يحمل معه عدداً من الميزات الجديدة، إلا أنه ضم أخطاء تهدد أمن المستخدم.