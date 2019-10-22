مالية اللاذقية: إجراءات لتسهيل حصول المستفيدين من برنامج دعم المسرحين على مستحقاتهم

اتخذت مديرية مالية اللاذقية عدداً من الإجراءات لتسهيل حصول المستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية على مستحقاتهم من مديريات مال المناطق.



وشملت الإجراءات بحسب مدير المالية رياض قشورة توزيع أسماء المستفيدين من البرنامج اعتباراً من المنحة السادسة ليتقاضوا المنحة الخاصة بهم حسب مناطق سكنهم ورغبتهم تخفيفاً للازدحام والتكلفة والوقت.



وأشار قشورة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تبسيط الإجراءات أمام المستفيدين بالتعاون مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية خاصة أن أغلب العسكريين المسرحين يقطنون في أماكن بعيدة عن مركز مدينة اللاذقية.



وأوضح قشورة أنه يتم حالياً تسجيل البيانات الخاصة بكل مستفيد مع رغبته بالمكان الذي يرغب استلام المنحة الشهرية منه والتي ستكون متاحة اعتباراً من المنحة القادمة في مديريات مال مناطق جبلة والقرداحة والحفة واللاذقية مبيناً أنه تم تخصيص أربعة معتمدين من المديرية وموظفين اثنين بشكل يومي من الصندوق لذلك.



وكان مجلس الوزراء أقر في العاشر من شباط الماضي برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.