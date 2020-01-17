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ماكرون يعلن نشر قوات خاصة في الجزيرة والخليج

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، نشر وحدات من قوات العمليات الخاصة الفرنسية في شبه الجزيرة العربية والخليج.


وقال ماكرون في تغريدة على موقع "تويتر": على الرغم من حدوث تغيرات في المنطقة فإن قواتنا تواصل مكافحة داعش.. لقد نشرنا وحدات القوات الخاصة "جاغوار" في شبه الجزيرة العربية والخليج في زمن قياسي قصير".


وكان ماكرون أعلن عن إرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى منطقة الشرق الأوسط، اعتبارا من يناير وحتى أبريل، لدعم عمليات الجيش الفرنسي هناك.


وقال ماكرون في كلمة للجيش: "حاملة الطائرات ستدعم قوات عمليات "تشامال" في الشرق الأوسط من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".


وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد "داعش" ربما تفقد زخمها في خضم ذلك.

 


المصدر: RT