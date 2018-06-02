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ماكرون لـ ترامب: الرسوم الأميركية غير شرعية والاتحاد الأوروبي سيرد عليها

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أن قراره فرض رسوم على استيراد الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي “خاطئ وغير شرعي”.

وجاء في بيان صدر عن الاليزيه ونقلته وكالة فرانس برس إن ماكرون “شدد خلال الاتصال الليلة الماضية على أن الاتحاد الاوروبي سيرد على قرار ترامب بطريقة حازمة ومتناسبة”.

كما وجّه ماكرون وفق البيان دعوة لترامب للمشاركة في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين واليابان من أجل تعزيز قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير أعلن في وقت سابق أن فرنسا لن تتفاوض تحت الضغط مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم مبيناً أن القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية “غير مقبول وغير مبرر وستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي”.

وأعلن المفوض الأوروبي للاقتصاد والشؤون المالية بيار موسكوفيسي مؤخراً أن الاتحاد الأوروبي “يملك ترسانة إجراءات” للرد في حال نفّذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الفولاذ والألمنيوم ما يهدد باندلاع حرب تجارية بين الطرفين.

 


المصدر : سانا

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