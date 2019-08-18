الجيش يشدد الخناق على الإرهابيين في خان شيخون
الجيش السوري يسيطر على تل النار جنوب كفر سجنة
الجيش يقتحم 4 بلدات على مشارف خان شيخون جنوب إدلب
معارك جنوب إدلب مستمرة وأنقرة تضغط لتسريع إجراءات «المنطقة الآمنة»
الولايات المتحدة تعرقل افتتاح معبر “القائم” العراقي الحدودي مع سوريا
نصر الله: هدف العدوان الإسرائيلي على لبنان كان القضاء على المقاومة في المنطقة وإقامة “شرق أوسط جديد”
وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا معاديا في منطقة مصياف بريف حماة
الجيش يحرر بلدة مدايا جنوب إدلب ويحتضن خان شيخون ناريا
أمريكا تتخلى عن “قسد” لصالح تركيا في “المنطقة الآمنة”
الجيش يضم ريف اللاذقية لمعارك الشمال
إلى أين ستهرب المجموعات الإرهابية مع تقدم الجيش السوري في ريف إدلب؟
1500 مستفيد من برنامج دعم المسرحين من خدمة العلم..والقرض غير كافٍ
الجيش يستعيد السيطرة على كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس في ريف إدلب
4 كم تفصل الجيش السوري عن خان شيخون
الجيش العربي السوري يواصل تقدمه في ريف إدلب

ماذا فعل الجيش السوري برتل جبهة النصرة في ريف حماة

نشرت جبهة النصرة ، خلال الأيام الماضية ، شريط مصور يظهر خروج أحد أرتال مسلحيها لصد هجوم الجيش السوري في محور ريف حماة الشمالي.

و قد أظهر شريط الفيديو الذي نشرته النصرة آليات ودبابات ومدرعات ومسلحين يتجهون إلى محاور الريف الحموي لصد هجوم القوات السورية هناك .


وتخلل شريط الفيديو لقطة لإحدى عربات النصرة وهي محملة بالمسلحين ، و متجهة  لنقاط الجيش السوري في محور الزكاة .


وتمكنت القوات السورية عبر أسلحة الـ م . د ( الصواريخ الموجهة ) من تدمير الرتل بالكامل والحاق خسائر بشرية ولوجستية بالنصرة والمسلحين الموالين لها .


وأظهر شريط فيديو نشره أحد جنود الجيش السوري سيارة النصرة بعد تدميرها ، ليتبين أن المسلحين قتلوا جميهم داخل المصفحة وتناثرت جثثهم المحترقة في المحيط


يذكر أن الجيش السوري تمكن من تحرير بلدة الزكاة والأربعين مطلع شهر آب الحالي ، بعد معارك عنيفة مع النصرة ، وتقدم شمالا ً محررا ً بلدة الهبيط و عشرة قرى آخرى بمحيط مدينة خان شيخون في ريف إدلب .

 

https://twitter.com/nebrasal2rd