ماذا فعل الجيش السوري برتل جبهة النصرة في ريف حماة

نشرت جبهة النصرة ، خلال الأيام الماضية ، شريط مصور يظهر خروج أحد أرتال مسلحيها لصد هجوم الجيش السوري في محور ريف حماة الشمالي.



و قد أظهر شريط الفيديو الذي نشرته النصرة آليات ودبابات ومدرعات ومسلحين يتجهون إلى محاور الريف الحموي لصد هجوم القوات السورية هناك .



وتخلل شريط الفيديو لقطة لإحدى عربات النصرة وهي محملة بالمسلحين ، و متجهة لنقاط الجيش السوري في محور الزكاة .



وتمكنت القوات السورية عبر أسلحة الـ م . د ( الصواريخ الموجهة ) من تدمير الرتل بالكامل والحاق خسائر بشرية ولوجستية بالنصرة والمسلحين الموالين لها .



وأظهر شريط فيديو نشره أحد جنود الجيش السوري سيارة النصرة بعد تدميرها ، ليتبين أن المسلحين قتلوا جميهم داخل المصفحة وتناثرت جثثهم المحترقة في المحيط



يذكر أن الجيش السوري تمكن من تحرير بلدة الزكاة والأربعين مطلع شهر آب الحالي ، بعد معارك عنيفة مع النصرة ، وتقدم شمالا ً محررا ً بلدة الهبيط و عشرة قرى آخرى بمحيط مدينة خان شيخون في ريف إدلب .

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