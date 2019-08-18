ماذا فعل الجيش السوري برتل جبهة النصرة في ريف حماة
نشرت جبهة النصرة ، خلال الأيام الماضية ، شريط مصور يظهر خروج أحد أرتال مسلحيها لصد هجوم الجيش السوري في محور ريف حماة الشمالي.
و قد أظهر شريط الفيديو الذي نشرته النصرة آليات ودبابات ومدرعات ومسلحين يتجهون إلى محاور الريف الحموي لصد هجوم القوات السورية هناك .
وتخلل شريط الفيديو لقطة لإحدى عربات النصرة وهي محملة بالمسلحين ، و متجهة لنقاط الجيش السوري في محور الزكاة .
وتمكنت القوات السورية عبر أسلحة الـ م . د ( الصواريخ الموجهة ) من تدمير الرتل بالكامل والحاق خسائر بشرية ولوجستية بالنصرة والمسلحين الموالين لها .
وأظهر شريط فيديو نشره أحد جنود الجيش السوري سيارة النصرة بعد تدميرها ، ليتبين أن المسلحين قتلوا جميهم داخل المصفحة وتناثرت جثثهم المحترقة في المحيط
يذكر أن الجيش السوري تمكن من تحرير بلدة الزكاة والأربعين مطلع شهر آب الحالي ، بعد معارك عنيفة مع النصرة ، وتقدم شمالا ً محررا ً بلدة الهبيط و عشرة قرى آخرى بمحيط مدينة خان شيخون في ريف إدلب .