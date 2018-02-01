مرسوم تشريعي لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس
الجيش يؤمن الخاصرة الشمالية لمطار أبو الضهور ويعزز مواقعه في البلدة ومحيطها
الجيش السوري يستهدف «رتلاً» تركياً
«منصة أستانا» أكدت أن الآليات واللجان ستعملان دائماً وأنباء عن خلافات بشأن لجنة مناقشة الدستور
«مؤتمر سوتشي»: قطار التسوية بمن حَضَر!
البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
العدوان التركي على عفرين يخلف مزيدا من الشهداء والجرحى بين المدنيين
انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي، القلاع: للسوريين وحدهم الحق في تقرير مستقبلهم
الجيش يدمر عربات مزودة برشاشات لإرهابيي “داعش” في ريف دير الزور
المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري بسوتشي يختارون هيئة رئاسة المؤتمر
حملة اعتقالات في صفوف معارضين لنظام أردوغان على عفرين
«سوتشي» ينطلق اليوم.. وتنوع اتجاهات وانتماءات المشاركين أبرز ما يميزه
تقدم بطيء للجيش التركي وميليشياته.. وتصعيد إعلامي بين أنقرة وواشنطن
الجيش يستعيد بلدة أبو الظهور وقريتين في إدلب
300 أذربيجاني قتلوا في سورية.. وفرنسا تتباكى على إرهابييها!

ماذا جاء في نداء مشاركي مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي؟

دعا المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري بمدينة سوتشي الروسية أمس الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي إلى المساهمة بإعادة الإعمار في سورية وتجاوز تداعيات الحرب الإرهابية على الشعب السوري ورفض العقوبات الأحادية الجانب المفروضة عليه.

وجاء في نداء مشاركي المؤتمر “نحن مشاركي مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي مقتنعون أن الحرب في سورية ضد الإرهاب تقترب من نهايتها.. هذه الحرب دمرت آلاف البيوت والمدارس والمستشفيات والمعامل والمصانع وتضررت سكك الحديد والمحطات الكهربائية ونظام الري والموروث الديني والتاريخي”.

وقال المشاركون في ندائهم “ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي كله للإسهام في تجاوز تداعيات الحرب على سورية وإعادة الإعمار فيها عبر اتخاذ الإجراءات الإضافية في تقديم المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الأخرى والمواد الإنشائية والأجهزة الطبية والصناعية وترتيب العمليات الواسعة لنزع الألغام”.

ودعا المشاركون إلى تهيئة الظروف لإعادة الحياة الى طبيعتها في سورية ووضع حد لمأساة الشعب السوري والتعاون في إعادة المهجرين إلى ديارهم بما يؤثر بشكل إيجابي في الوضع بالشرق الأوسط وذلك بناء على الحوار السوري السوري المستقل على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وطالب المشاركون في ندائهم برفع العقوبات الأحادية الجانب التي تم فرضها مسبقا على الشعب السوري الأمر الذي سيساعد في حل القضايا الإنسانية والاقتصادية وإعادة الإعمار.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.