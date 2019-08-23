ماذا تفعل عند نسيان بيانات حساب غوغل؟

يواجه عدد كبير من مستخدمي حساب "غوغل" مشكلة نسيان البيانات. فما العمل عند نسيان اسم المستخدم وكلمة المرور؟



أوضحت بوابة الاتصالات "موبيل زيشر.دي" الألمانية أنه ينبغي أولا البحث عن اسم المستخدم على الهاتف الذكي، من خلال تصفح قائمة الإعدادات والنقر على بند الحسابات (Accounts). وبعد ذلك يظهر عرض عام لجميع الحسابات المرتبطة بالهاتف الذكي، وتحت بند "غوغل" يمكن العثور على اسم المستخدم.

ولاحقاً، ينبغي فتح متصفح الويب على حاسوب أو جهاز لاب توب منفصل، ثم استدعاء صفحة غوغل على الويب، وبعد ذلك يتم النقر على الزر الموجود أعلى الجانب الأيمن لإجراء عملية تسجيل الدخول (Sign in) مع إدخال اسم المستخدم، ثم النقر على زر (مواصلة) لإدخال كلمة المرور، وأسفل هذه الخانة يمكن النقر على بند (نسيت كلمة المرور؟) (Forgot Password).

وتبعاً للإعدادات المحددة مسبقاً، فإنه تتوفر للمستخدم هنا عدة خيارات، حيث يمكن لشركة غوغل أن تقوم بإرسال رسالة إلى عنوان بريد إلكتروني آخر أو إلى الهاتف الذكي المرتبط بالحساب.