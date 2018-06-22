ما هي أسباب انخفاض استهلاك الغاز المنزلي؟

كشف مدير فرع غاز دمشق وريفها منصور طه عن الكمية الإجمالية لعدد أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري التي تم توزيعها على المواطنين والصناعيين والتجار منذ بداية العام حتى تاريخه وهي 5.3 ملايين أسطوانة، مبيناً طه أن 5 ملايين أسطوانة منها غاز منزلي وما يقارب 300 ألف أسطوانة غاز للصناعيين والتجار.



وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2017، أكد أن هناك انخفاضاً واضحاً في كميات الاستهلاك وصل إلى 12 بالمئة، حيث كانت كمية التوزيع خلال الفترة نفسها 6.15 ملايين أسطوانة منها 5.8 ملايين أسطوانة منزلية و350 ألف أسطوانة صناعية وتجارية.



وبحسبة بسيطة تبين أن دمشق وريفها منذ بداية العام استهلكت 50 مليون كيلو من الغاز المنزلي بقيمة 13.25 مليار ليرة سورية، أمّا العام الماضي ما دفعه أصحاب المنازل في دمشق وريفها للغاز هو 15.37 مليار ليرة سورية خلال الفترة ذاتها أي هناك انخفاض في معدل الاستهلاك.



وأرجع مدير الغاز أسباب تراجع كميات الاستهلاك إلى تطبيق البطاقة الذكية وعدم الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، حيث بقيت ضمن المعدل المعقول خلال فصل الشتاء، إضافة إلى توافر الطاقة الكهربائية وعدم انقطاع المادة طيلة الفترة الماضية.



وأشار طه إلى أن معدل الاستهلاك اليومي الوسطي للعاصمة وريفها في فصل الصيف 35 ألف أسطوانة بالحد الأدنى، وذلك منذ بداية شهر نيسان حتى أيلول، أمّا في فصل الشتاء يصل إلى 55 ألف أسطوانة، منذ شهر تشرين الأول حتى نيسان.

ولفت إلى ما نقله أحد المواطنين من الذين خرجوا من الغوطة الشرقية والذي أكد أن سعر أسطوانة الغاز وصلت في المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين قبل تحريرها إلى 100 ألف ليرة سورية، مبيناً أنها حالياً متوافرة في تلك المناطق بالأسعار الرسمية وبشكل يومي وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية واللجان الموجودة في الغوطة ودوما وذلك بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع بإعادة الحياة إلى المناطق المحررة.



وأوضح طه أنه في الوقت الحالي يتم إجراء عمليات تشغيل وتجريب معمل غاز عدرا من خلال المتابعة المستمرة لوزير النفط والذي سيصار وضعه بالخدمة قريباً، مؤكداً أن العمل في المراحل النهائية لافتتاحه رسمياً، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل المعمل ضمن مشروعين الأول لتجهيزه والذي تم الانتهاء منه حالياً، أما الثاني لإعادة تأهيل الأبنية الخاصة به.

وبيّن مدير الغاز أنه يتم حالياً استبدال الأسطوانات المنزلية الفارغة المعطلة حيث أصبح مجاناً عن طريق المعتمدين، لافتاً إلى أنه تم استصدار قرار تم خلاله إعفاء كل معتمد من جميع الرسوم والغرامات التي كان يدفعها منعاً من حالة الابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن، مشيراً إلى أنه تم استبدال 20 ألف أسطوانة غاز منزلية منذ بداية العام إلى الآن، متوقعاً أن يصل العدد إلى 100 ألف أسطوانة منزلية خلال الفترة القادمة، ما يوفر الأمان والحماية للمنازل.

أمّا بالنسبة لعملية استبدال الأسطوانات الصناعية التي سيتم إتلافها، بين طه أنه بلغ عدد الأسطوانات المستبدلة والمسحوبة 5800 أسطوانة أصبحت غير قابلة للاستخدام ويتم كبسها في حمص لتحوّل إلى حديد، مبيناً أنه تم الانتهاء منه حالياً، لافتاً إلى أن الأسطوانات التي تم استبدالها هي من نوع تصنيع حلبي قديم، استبدلت بأسطوانات مستوردة ذات منشأ هندي بسعر 4 آلاف ليرة.

لافتاً إلى أنه سيصار مصادرة كل أسطوانة لم تستبدل وذلك في مراكز في وحدات التعبئة الخاصة، ومن خلال موظفي الفرع يتم مراقبة الأسطوانات وسحب المخالفة والتالفة.

وبالنسبة للمناطق المحررة وخاصة الغوطة الشرقية، أشار طه إلى أنه تم إدخال المادة إلى مناطق عربين وحرستا ودوما عن طريق فرع الغاز، مبيناً أنه تم توزيع ما يقارب 20 ألف أسطوانة إلى الآن والتوزيع والاستبدال مستمر حالياً.



قصي المحمد