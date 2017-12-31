ما هو العلاج الأفضل لهجمات النقرس ؟

تتجه المبادئ التوجيهية العالمية لعلاج النقرس الى الاختلاف في اختيار دواء خط العلاجي الأول في النقرس الحاد .





وفقاً للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي ضد الروماتيزم يستخدم الكولشيسين و مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الاندوميتاسين هو الخط العلاجي الأول الأكثر فعالية للنقرس الحاد . وفي نفس الوقت , فإن الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم تفضل الوبيورينول , على الرغم من أن العديد من المرضى من أصل آسيوي لديهم خطر كبير لردود فعل فرط الحساسية الشديد .





وأظهرت الدراسة الحديثة الكبيرة لطب الداخلي أن فعالية البريدنيزولون الفموي في علاج هجمات النقرس الحاد تماثل فعالية الاندوميتاسين .

واختار الباحثون المرضى الذين أعمارهم فوق الـ 18 وقد راجعوا أقسام الطوارئ بسبب أعراض التهاب مفاصل تتفق مع النقرس .





تم تقسيم عينات المرضى إلى مجموعات بشكل عشوائي :





- مجموعة الخطة العلاجية لديها اندوميتاسين 50 ملغ ثلاث مرات باليوم لمدة 3 أيام

- مجموعة الخطة العلاجية لديها البريدنيزولون 30 ملغ مرة باليوم لمدة يومين وتخفضت الجرعة إلى النصف لمدة يومين

والمجموعتين تم إعطاؤهم باراسيتامول كل 6 ساعات حسب الحاجة





خلاصة الدراسة أن البريدنيزولون عن طريق الفم مقارنة مع الاندوميتاسين عن طريق الفم له فعالية مكافئة من حيث علاج الألم في الراحة و النشاط دون آثار سلبية خطيرة .

وأظهرت هذه الدراسة معدلات أقل من الآثار الضارة مقارنة مع الاندوميتاسين.





عموماً تشير نتائج الدراسة الموثوقة إحصائياً إلى أن الكورتيزون عن طريق الفم هو الخيار المناسب جنباً إلى جنب مع مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو الكولشيسين في علاج الهجمات الحادة للنقرس .





والستيروئيد هي بديل مناسب بشكل خاص للمرضى الذين يبدون عدم مطاوعة لاستخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية والكولشيسين .





وعلى الرغم أن هذه الدراسة لم تجد أي أحداث سلبية خطيرة تتعلق بالاندوميتاسين يجب التنويه أن الباحثين استبعدوا المرضى ذوي المخاطر العالية لنزف الجهاز الهضمي , القصور الكلوي , أو أمراض القلب و الأوعية الدموية غير المستقرة .



