مؤسسة التبغ تربح 1.567 مليار ليرة سورية في 2017

أظهرت الميزانية الختامية للمؤسسة العامة للتبغ انها حققت خلال العام الماضي ربحا صافيا قدره 567ر1 مليار ليرة سورية.

وفي تصريح صحفي أكد مدير عام المؤسسة محسن عبيدو أن المؤسسة انتجت خلال النصف الأول من العام الجاري 2628 طنا قيمتها 591ر15 مليار ليرة في حين بلغت مبيعاتها 2061 طنا بقيمة 322ر12 مليار ليرة مؤكدا سعي المؤسسة لإنتاج أصناف ذات ريعية اقتصادية عالية لزيادة أرباحها رغم الصعوبات المتعلقة بتأمين قطع التبديل والمواد الأولية وخروج معامل دمشق وحلب من الخدمة حاليا.

وكشف عبيدو أن سبب انخفاض نسبة التنفيذ في الإنتاج يعود إلى توقف معمل اللاذقية عن العمل لإجراء الصيانات الدورية بينما تتمثل صعوبات التسويق بوجود كميات كبيرة من السجائر الأجنبية المنافسة للمنتجات المحلية في السوق وبأسعار رخيصة إلى جانب صعوبة الوصول إلى بعض المحافظات.

ولفت عبيدو إلى أنه تم تسديد 590ر17 مليار ليرة كقيمة لمحصول التبغ المورد من الفلاحين خلال الموسم الحالي دون تأخير مقترحا تحويل عقود نحو 1195 عاملا موسميا ومياوما إلى عقود سنوية بعد عملهم في المؤسسة لأكثر من خمس سنوات اكتسبوا خلالها الخبرات الفنية اللازمة وفتح سقف الحوافز الإنتاجية لكل العاملين في المؤسسة بدلا من تحديده بمبلغ معين.