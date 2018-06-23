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ليبيا تستعد للمشاركة بفعاليات معرض دمشق الدولي

أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي اليوم أن ليبيا تستعد للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته ال 60 في الفترة الممتدة من الـ 6 ولغاية الـ 15 من أيلول القادم.

وأكد المتحدث باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي محمد رمضان بن غزي أن ليبيا “ستشارك في معرض دمشق الدولي” مشيراً إلى أن هذا الحدث “يعتبر الأهم سنوياً.”

وأوضح بن غزي أن هناك لجنة تقوم بتسجيل عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال الليبيين من أجل المشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي.

ووصل عدد الدول التي ثبتت مشاركتها في الدورة الـ60 من معرض دمشق الدولي إلى 15 ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 50 دولة أبدت رغبتها بالمشاركة عبر مشاركات رسمية أو وكلاء ومشاركات تجارية وفق ما أوضح مدير مؤسسة المعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي في تصريح لـ سانا في السابع من الشهر الجاري.

 


سبوتنيك

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