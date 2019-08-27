الاحتلال التركي ينقل 160 ألف شخص من إدلب إلى عفرين وينهب آثار سورية
الجيش يواصل ملاحقة فلول داعش في البادية الشرقية ويكبده خسائر فادحة
الجيش يصلي إرهابيي معرة النعمان ناراً حامية.. واشتباكات ضارية على محاور التمانعة
نصر الله يعد“إسرائيل” بالرد على عدوانها
سقوط طائرتين إسرائيليتين في لبنان
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط أغلبيتها
الجيش يواصل تمشيط ريف حماة الشمالي وخان شيخون ويحشد للتمانعة
مسؤول كردي: هكذا سيتم تطبيق خطة إنشاء "المنطقة الآمنة"
الجيش نحو المرحلة الثانية .. وختامها في عمق محافظة إدلب
الجيش يحرّر ريف حماة الشمالي... ويحاصر نقطة المراقبة التركية
لاجئ أم سائح... ألمانيا تهدد بترحيل السوريين
الجيش يبدأ نزع الألغام في بلدة خان شيخون بعد تحريرها
مصادر محلية: “تكفيريون” يعفشون محطة كهرباء في إدلب
الجيش يطوق نقطة المراقبة التركية التاسعة شمال حماة
انعاكاسات تحرير خان شيخون

لن تكون كاتبا حتى تحسن مخاطبة الأطفال

في احدى المرات كان فرانز كافكا في اجازة مع خطيبته فيليس باوير،في برلين التقى بالصدفة مع فتاة صغيرة في الحديقة القريبة من الفندق،كانت تبكي بحرقة،،‎لماذا تبكين يا عزيزتي،‎ردت الصغيرة بصعوبة،‎لقد اضعت لعبتي‎هل كنت تحبينها لهذه الدرجة‎نعم كنت احبها كثيرا،‎اذا ليس عليك ان تزعلي لانني واثق ،اينما ذهبت لن تنساكي،وانا متاكد بأنها سوف ترسل لك رسالة لتعبر عن حبها الكبير لك ‎توقفت الفتاة عن البكاء وذهبت صوب المرجوحة ،،‎في اليوم التالي،ذهب فرانز الى الحديقة،،كانت الفتاة هناك اخرج فرانز رسالة من جيبه،اركضي يا صغيرتي،لنرى معا ماذا كتبت لك صديقتك‎ركضت نحوهم الفتاة ،والفضول مرسوم على وجهها،لتعرف ماذا كتبت لها لعبتها،‎اعتذر منك يا صديقتي الغالية لم اكن انوي جرح مشاعرك،،اعلمك ان سبب مغادرتي كان للتعرف على اماكن اخرى ولن اتوقف عن حبك،واوعدك،بانني سوف ارسل لك رسالة كل يوم،،‎هكذا بدء فرانز بشوق وبسعادة بكتابة رساىل اللعبة الى صديقتها،ويصف فيها مكان تواجد اللعبة ،ويكتب بدقة عن حياة البشر والحيوانات والطيور وكل شيء يتعلق بالمكان،‎مرت الايام وحان وقت انتهاء اجازة فرانز،والعودة الى عمله،،قرر انهاء مهمته،وكتابة الرسالة الاخيرة،يشرح فيها،لماذا على اللعبة التوقف عن كتابة الرسائل،‎يا صديقتي لقد تعرفت على شاب جميل جدا عيونه جميلة جدا ،وقررنا ان نتزوج ونكون عائلة واولادا جميلة مثلك،اودعك واقول لك انني سوف احبك الى الابد،،‎في اليوم التالي،،الصغيرة لم تنزل من مرجوحتها كانت علامات الحزن واضحة على وجهها،ولكنها كانت تبدو وكأنها تفهمت الامر وان صديقتها سعيدة في حياتها الجديدة وادركت سبب اختيارها،لهذه الحياة وعليها احترام مشاعر لعبتها،،‎واصبح هكذا،كافكا حرا بالعودة الى عمله،،وسعيدا،بقضاء عطلته،في برلين.

بالمناسبة ،،‎كافكا كان الابن البكر ،،له 5 أخوة آخرين توفوا جميعًا في سنٍ مبكر للغاية.كان على خلافٍ دائم مع والديه الذين رفضا أن يمارس ابنهما هواية الكتاب.عارض والديه واستمر في الكتابة ولكن خشي أن ينشر أي شيء.

خطب مرتين ولكنه لم يتزوج قط. لم تنشر أهم أعماله إلا بعد وفاته وقام صديق قديم له هو ماكس برود بنشر هذه الكتب والروايات.

توفي في كيرلينغ، النمسا، في 3 حزران/ يونيو عام 1924، وكان عمره اربعين عاما،ودُفن بجانب والديه في المقبرة اليهودية في براغ في أولسانسك.

من اقواله،،أي شخص يحافظ على قدرته في رؤية الجمال،لن يصبح عجوزا ابدا٠