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لماذا يواجه النساء صعوبة في الإقلاع عن “التدخين” أكثر من الرجال!

جاء في مؤتمر أمراض القلب والأوعية الدموية الكندي أن النساء يواجهن صعوبة في الإقلاع عن التدخين أكثر من الرجال.


ودرس علماء كنديون مؤخرا ما يسمى بمؤشرات التنبؤ بالنجاح في الإقلاع عن التدخين للأشخاص الذين يراجعون مستشفى القديس ميخائيل في مدينة تورونتو ضمن إطار برنامج التخلي عن التدخين، وكان متوسط عمر المشاركين في هذا البرنامج 56 سنة، منهم 35% نساء.


وبعد مضي ستة أشهر على بداية البرنامج، أقلع 25% من المشتركين عن التدخين، و29% خفضوا عدد السجائر في اليوم إلى النصف. وهنا تجدر الإشارة إلى أن معظم هؤلاء كانوا من الرجال ونسبة ضئيلة فقط من النساء.


وتقول الدكتورة كارولينا غونزاغا كورفالو من مستشفى القديس ميخائيل، “لاحظنا خلال دراستنا ظهور أعراض القلق والاكتئاب لدى 41% من النساء، في حين كانت 21% لدى الرجال، وهذا كما يبدو منعهن من الاقلاع عن التدخين”، وأضافت: تلعب العوامل الاجتماعية والهرمونات دورا في هذه المسألة.


ولقد ظهر من نتائج هذه الدراسة، أن مستحضر فارينيكلين (Varenicline)، المعروف باسمه التجاري شامبكس (Champix)، هو الدواء الذي يساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين. لأنه يقلل من الأعراض الناتجة عن عدم التدخين.