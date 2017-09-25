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لماذا يجب الاستثمار في العقارات؟

يعتبر الاستثمار في العقارات أحدى أكثر مجالات الاستثمار قوة، لاسيما على المدى الطويل، حيث يمكن جمع ثروة منلماذا يجب الاستثمار في العقارات؟ خلاله، لكن ليس بالسهولة التي يحلم بها كثيرون.

ويقدم كثيرون على الاستثمار في العقارات، رغم كونهم غرباء عن هذا المجال، لما يرون فيها من مصدر دخل ثانوي مستقر، وقادر على أن يكون ضمانة لسنوات ما بعد التقاعد.

لكن الدخول في هذا المجال لأول مرة يتطلب بحثاً جيداً، لإيجاد العقارات، التي تلاقي أهداف المستثمر. وللاستثمار في العقارات نوعان، الأول يتمثل في شراء عقار وترميمه أو إصلاحه، أو الإبقاء عليه كما هو ثم إعادة بيعه، والثاني هو شراء أرض وتطويرها وبناء عقار عليها.

وأوضح تقرير نشرته مجلة “yourinvestmentpropertymag” أهمية الاستثمار في العقارات، وفيما يلي أسباب تدفع للاستثمار في العقارات:

سهولة البدء.
البحث في العقارات أسهل من البحث في الأسهم.
سهولة الحصول على تمويل.
مرونة الأسعار، يمكن التفاوض على السعر بعكس الأسهم فيجب شرائها بسعر السوق في ذلك الوقت.
إمكانية استخدام الممتلكات.
سوق مستقر نوعا ما.
إمكانية نقل الملكية إلى الأبناء.

المصدر: وكالات

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