لماذا يجب الاستثمار في العقارات؟

يعتبر الاستثمار في العقارات أحدى أكثر مجالات الاستثمار قوة، لاسيما على المدى الطويل، حيث يمكن جمع ثروة من خلاله، لكن ليس بالسهولة التي يحلم بها كثيرون.

ويقدم كثيرون على الاستثمار في العقارات، رغم كونهم غرباء عن هذا المجال، لما يرون فيها من مصدر دخل ثانوي مستقر، وقادر على أن يكون ضمانة لسنوات ما بعد التقاعد.