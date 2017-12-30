عام سقوط «داعش»: تحولات عسكريّة كبرى... و«ستاتيكو» سياسي
البيت الأبيض يؤكد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران
اكتشاف مقبرتين جماعيتين لشهداء مدنيين وعسكريين أعدمهم (تنظيم داعش) بريف الرقة
إخراج عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم من منطقة بيت جن بريف دمشق
استشهاد مصور قناة “سما” وإصابة مراسلها بنيران الإرهابيين بريف إدلب
إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن
دعوات في لندن لإعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق
الجيش ينهي عام الانتصارات الإستراتيجية باستعادة الغوطة الغربية
الجيش السوري .. يخوض أعنف معارك التطهير في ريف حماة
الجيش العربي السوري يتقدم بريف إدلب
خروج محطة الزارة عن الخدمة جراء استهدافها بقذائف صاروخية من قبل المجموعات المسلحة
لافروف: على القوات الأمريكية مغادرة الأراضي السورية بشكل كامل
ستة مقترحات للجنة إصلاح القطاع العام على طاولة الحكومة
ضبط أكثر من 1000 طن حشيش مخدر وأكثر من مليون حبة كبتاغون خلال 2017!
تحرير عشرات المخطوفين من «سجن التوبة»

لماذا نشعر بالنعاس عند القراءة؟

 

الكثير منا قد صادف مثل هذه الحالة عندما يقوم بقراءة كتابه المفضل في المساء وهو على سرير نومه، حيث يغرق في نوم عميق عند القراءة. لكن ما السر وراء هذه الظاهرة؟ وهل لها حقاً تفسير علمي؟.

لماذا نشعر بالنعاس عند القراءة؟

عادة ما نقوم بالقراءة ونحن نفعل ذلك في وضع مريح -الجلوس أو الاستلقاء- في مكان هادئ، وغالباً ما نكون في نهاية اليوم أو بعد أنشطة أكثر حيوية، وكل هذا يدفعنا للحصول على بعض الاسترخاء والنعاس.

إضافة إلى أن عملية استيعاب النص المكتوب في الكتب، والقلق الخارجي حول امتحان الغد أو التقديم لطلب وظيفي من الممكن أن تُرهق التركيز الخاص بك.

كما أن لعملية القراءة المملة، جهد إضافي على الدماغ ويمكنها أن تكون متعبة، وفي هذه الحالة تبدأ بأحلام اليقظة، والتي يمكنها أن تجلب النوم لك في أسرع وقت.

المصدر: وكالات

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.