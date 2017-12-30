لماذا نشعر بالنعاس عند القراءة؟

الكثير منا قد صادف مثل هذه الحالة عندما يقوم بقراءة كتابه المفضل في المساء وهو على سرير نومه، حيث يغرق في نوم عميق عند القراءة. لكن ما السر وراء هذه الظاهرة؟ وهل لها حقاً تفسير علمي؟.

عادة ما نقوم بالقراءة ونحن نفعل ذلك في وضع مريح -الجلوس أو الاستلقاء- في مكان هادئ، وغالباً ما نكون في نهاية اليوم أو بعد أنشطة أكثر حيوية، وكل هذا يدفعنا للحصول على بعض الاسترخاء والنعاس.