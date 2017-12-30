لماذا نشعر بالنعاس عند القراءة؟
الكثير منا قد صادف مثل هذه الحالة عندما يقوم بقراءة كتابه المفضل في المساء وهو على سرير نومه، حيث يغرق في نوم عميق عند القراءة. لكن ما السر وراء هذه الظاهرة؟ وهل لها حقاً تفسير علمي؟.
لماذا نشعر بالنعاس عند القراءة؟
عادة ما نقوم بالقراءة ونحن نفعل ذلك في وضع مريح -الجلوس أو الاستلقاء- في مكان هادئ، وغالباً ما نكون في نهاية اليوم أو بعد أنشطة أكثر حيوية، وكل هذا يدفعنا للحصول على بعض الاسترخاء والنعاس.
إضافة إلى أن عملية استيعاب النص المكتوب في الكتب، والقلق الخارجي حول امتحان الغد أو التقديم لطلب وظيفي من الممكن أن تُرهق التركيز الخاص بك.
كما أن لعملية القراءة المملة، جهد إضافي على الدماغ ويمكنها أن تكون متعبة، وفي هذه الحالة تبدأ بأحلام اليقظة، والتي يمكنها أن تجلب النوم لك في أسرع وقت.
المصدر: وكالات
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