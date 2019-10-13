لليوم الخامس قوات النظام التركي تواصل عدوانها وتحتل بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي

واصلت قوات النظام التركي عدوانها على الأراضي السورية لليوم الخامس على التوالي.



واحتلت قوات العداون التركي بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي الشرقي.



واحتلت قوات العدوان التركي أمس بعض المواقع بريف الحسكة الشمالي بعد انهيار ميليشيا “قسد”.



وتشن قوات النظام التركي عدواناً على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة بقصف جوى ومدفعي استهدف العديد من القرى والبلدات فيهما مركزاً على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.