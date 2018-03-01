لليوم الثاني الإرهابيون يمنعون المدنيين من الخروج عبر “الوافدين”

واصلت التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية لليوم الثاني على التوالي قصف الممر الآمن المخصص لخروج المدنيين من الغوطة بالقذائف لمنعهم من المغادرة، في حين بسط الجيش العربي السوري سيطرته على مساحات هامة في الغوطة الشرقية.





وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه لليوم الثاني على التوالي لم يخرج أي مدني من الغوطة بسبب منع التنظيمات الإرهابية للمدنيين واستهدافها للممر الآمن عبر مخيم الوافدين وذلك لمواصلة استخدامهم كدروع بشرية.





وكانت وزارة الدفاع الروسية أشارت، يوم الاثنين الماضي، إلى هدنة إنسانية في غوطة دمشق الشرقية يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.





وسيطرت قوات الجيش العربي السوري ، ليلة أمس، على مساحات هامة في مزارع حرستا بعد اشتباكات مع الإرهابيين في المنطقة، موضحاً أن القوات تمكنت من تأمين المسافة الممتدة من مشفى حرستا حتى جنوب مشفى الشرطة بعرض 500 م شرقاً و 1500 جنوب شمال.





كما سيطرت أيضاً على بلدة حوش الضواهرة بالغوطة الشرقية، وحققت تقدماً هاماً باتجاه الشيفونية.





واستثنى قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2401 القاضي بوقف إطلاق النار في سورية التنظيمات الإرهابية، مثل “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معها والتي تنتشر في الغوطة الشرقية.



