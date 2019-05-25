للحامل.. نصائح للحماية من الفيروسات

المرأة الحامل هي الأكثر عرضة للإصابة بلفيروسات لأن جهاز المناعة لديها يكون ضعيفًا للغاية خلال فترة الحمل مما يفقده قدرته قليلًا على مقاومة الفيروسات والبكتيريا المعدية التي تخترق الجسم.



من أهم هذه الفيروسات التي تتعرض لها المرأة الحامل هو فيروس الأنفلونزا المزعج الذي يرافق فصل الشتاء. كذلك فيروس إلتهاب الجيوب الأنفية الذي عادة ما ينتشر بفصل الخريف. من الفيروسات أيضًا التي تكثُر ويزداد نسبة تعرض الحامل لها هو فيروس زيكا، وهو المنتشر حالياً في بعض الدول. و يعد هذا الفيروس من أخطر أنواع الفيروسات التي تصيب جسم الحامل وغيرها من الفيروسات الأخرى. جمعنا في هذا المقال اهم النصائح التي يمكن للمرأة الحامل أن تتبعها خلال فترة الحمل لكي تتجنب الإصابة بالفيروسات وتمر هذه الفترة بسلام وصحة لها ولجنينها.



1- غسل الأيدي بإستمرار

من الأمور التي يجب أن تعتاد عليها المرأة خلال فترة حملها هي غسل الأيدي بشكل متواصل وخاصة قبل تناول الوجبات الغذائية. وذلك لتجنب انتقال الفيروسات إلى الطعام و تعرض معدتها للآلام والتسمم والغثيان والدوخة الشديدة. كل ساعتين او ثلاث ساعات إغسلي يديكِ بالماء والصابون ثم مطهر اليدين. احرصي على فرك الجهة الأمامية والخلفية جيدًا و لا تنسي منطقة ما بين الأصابع و الأظافر. الفيروسات تصيب الجسم عن طريق الاظافر أيضًا وذلك عندما تقوم المرأة بلمس أي سطح أو أطعمة أو ملابس يخترقها الفيروس. لذلك لابد أن تنتبهي جيدًا من عدم لمس وجهكِ بيديك وخاصة منطقة الأنف والعينين.



2- طرد البعوض من المنزل

من النصائح التي يمكنكِ إتباعها عزيزتي المرأة الحامل لكي تتجنبي التعرض لأي فيروس موسمي هي طرد البعوض والذباب خارج المنزل. وذلك لأن الفيروسات تنتقل عبر البعوض والحشرات الطائرة مثل فيروس زيكا الخطير أو أي فيروسات أخرى التي تلحق الضرر بالحامل والجنين. يفضل أن تقوم المرأة بغلق النوافذ والأبواب التي يمكن أن يدخل من خلالها البعوض. يجب أن يتم تزويد النوافذ بشبكات سلكية والسرير بشبكة حماية للحد من تسلل البعوض عن طريقها خلال النوم. ‘ضافة إلى ذلك، ابتعدي عن الأماكن التي يزداد بها البعوض فهو يهوى العيش بالبرك المائية وأقفاص الطيور و أواني غذاء الحيوانات. قومي بتعقيم حوض الإستحمام بإستخدام الكلور المطهر وجففي الأرضيات منعًا لتجمع الماء.



3- تناول المكملات الغذائية والفواكه

للحد من الإصابة بالفيروسات أثناء الحمل، يجب على المرأة الحامل أن تتناول بعض المكملات الغذائية حسب استشارة الطبيب لكي تحمي طفلها من أعراض الفيروسات الضارة وخاصة فيروس زيكا الذي يسبب صغر حجم الطفل الجنين كذلك فيروس الانفلونزا في فصل الخريف والشتاء. من أهم هذه المكملات الغذائية هي التي تحتوي على الفيتامينات منها فيتامين ه‍ وفيتامين سي. كذلك المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم. لابد من أن تتناول الحامل أيضًا حصص كثيرة من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات الطبيعية والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي لدى الحامل بشكل كبير لكي يستطيع محاربة الفيروسات الضارة.



4- تناول السوائل والمشروبات العشبية



على المرأة الحامل أيضًا ألا تتجاهل تناول المياه بشكل كبير على الأقل عشرة أكواب في اليوم، هذا بالتأكيد مع كثرة تناول السوائل والعصائر الطبيعية أو شاي الأعشاب الطبيعية الواقية من الفيروسات مثل شاي الزنجبيل والشاي الأخضر وشاي البابونج. جميع هذه السوائل تساعد على تنقية الدم من الفيروسات وتمنحكِ من مستويات الفيتامينات والمعادن الرئيسية. عليك أن تبتعدي تمامًا عن تناول المشروبات الغازية أو المشروبات الساخنة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين أو التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، كذلك التدخين والمشروبات الكحولية.



5- الراحة والرياضة



الراحة تقي الحامل من الإصابة بأي فيروس معدي والنوم للحامل يقوي الجهاز المناعي حسب ما أشادت به الدراسات الحديثة. ابتعدي تمامًا عن الشعور بالتوتر أو الضغط العصبي واكثري من عدد ساعات النوم لكي يشعر جسمكِ بالراحة والإسترخاء. يمكنكِ أن تمارسي بعض التمارين الرياضية الخاصة بفترة الحمل التي ينصحكِ الطبيب بها. الرياضة تحسن نشاط الدورة الدموية وتساعد على تقوية الجهاز المناعي في مقاومة الالتهابات التي قد تتعرضين لها.