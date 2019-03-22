لـ فقدان الوزن… دراسة: النوم أكثر فائدة من الرياضة

أظهر بحث جديد أن النوم السليم والمعتدل للإنسان له تأثير أقوى في فقدان الوزن من الذهاب لساعات طويلة إلى الصالات الرياضية.

كتبت صحيفة “ميرور أونلاين” البريطانية، أن الحل الأسهل والأفضل لفقدان الوزن الزائد، هو النوم السليم والمعتدل للإنسان، أفضل من التردد لساعات طويلة إلى الصالات الرياضية.



السمنة



ونقلت الصحيفة البريطانية على لسان الطبيب غاي ميدوز، أنه “في الوقت الذي نعيش فيه جميعا حياة مزدحمة، غالبا ما أُسأل عما إذا كان الاستيقاظ قبل ساعة من الذهاب إلى العمل، للقيام بالتمارين الرياضية فكرة جيدة أم لا”.



وتابع الدكتور ميدوز: “من وجهة نظري، يعد التمرين الرياضي مهما حقا للحفاظ على اللياقة البدنية، ولكن دون أن يتداخل مع النوم مطلقا. على العكس تماما، إذا كنت تسعى إلى بلوغ أهداف اللياقة البدنية، فإن الحصول على قسط كاف من النوم الجيد يجب أن يكون جزءا أساسيا من خطة التدريب الخاصة بك”.



وأكدت الدراسة البريطانية أن الإنسان مذنب في حق نفسه في عدم تعاطيه مع النوم بشكل تام وسليم، معتقدا أن الرياضة هي الأفضل، ولكن النوم هو الأساس لفقدان الوزن الزائد للإنسان.



ويرى الدكتور ميدوز أن مقدار النوم الذي نحتاجه يمكن أن يختلف من شخص لآخر، ولكن بشكل عام يجب أن نحصل على 8 ساعات من النوم، حتى يشعر الإنسان، بحيوية طوال اليوم.



وذكرت الدراسة أن النوم يتحكم في فقدان الإنسان لشهيته، وبالتالي فهو أفضل وأنجع من التمرينات الرياضية.