لصوص الأسلاك النحاسية يسرقون 4 آلاف متر وعمود خشب

أقدم لصوص “مجهولون” على سرقة أسلاك الشبكة الكهربائية, في قرى سكرة و الحيصة و زيتا و البدورية بريف حمص, حيث تجاوز طول الأسلاك النحاسية المسروقة 3900 متر، بقيمة تصل إلى 6 ملايين ليرة سورية.





و قال مصدر في شركة كهرباء حمص إن ” الشبكة الكهربائية تعرضت في محافظة حمص لعدة سرقات ليلتي السبت و الأحد, حيث قام لصوص مجهولون بسرقة 1680 متر أسلاك نحاسية من الشبكة الكهربائية، في قرية سكرة شرقي مدينة حمص”.



و أضاف المصدر أن “تعاون الأهالي في قرية الحيصة شمال غرب حمص منع لصوص آخرون من سرقة 630 متراً من الأسلاك, بعد أن قاموا بفكها عن الأعمدة الكهربائية “.



و تابع المصدر “كما قام لصوص بسرقة مسافة عمودين من الشبكة الكهربائية النحاسية, بالإضافة إلى قص عمود خشبي كهربائي، في قرية زيتا على طريق قرية السوادية بريف حمص الجنوبي “.



و أردف المصدر أنه “في ليل السبت الماضي تمت سرقة نحو 1500 م من الشبكة النحاسية الهوائية في قرية البدورية و سرقة نحو 24 متر كابلات نحاسية أرضية، في الجزيرة الرابعة بحي الوعر”.



و أوضح المصدر أن ” قيمة المسروقات من الأسلاك النحاسية خلال اليومين الماضيين تجاوزت مبلغ ستة ملايين ليرة سورية”.



و أشار المصدر إلى أن ” هؤلاء اللصوص يخربون الاقتصاد الوطني، و أن هذه الأعمال التخريبية أضرت بالشبكة الكهربائية و بالمواطنين في تلك المناطق، و حرمانهم التيار الكهربائي لحين تعويض النقص الذي حصل و إصلاح الأضرار “.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الشهر الماضي قام لصوص بسرقة أسلاك الشبكة الكهربائية لمسافة 11 عمودا بجوار فندق البرج في منطقة الناصرة بريف حمص الغربي حيث تجاوزت قيمة المسروقات من الشبكة الكهربائية المليون ليرة سورية.



و الجدير بالذكر أن سرقة الأسلاك النحاسية من الشبكة الكهربائية، تنشط في فصل الشتاء حيث يستغل اللصوص انقطاع التيار الكهربائي المتكرر و الطويل, الأمر الذي يسهل عليهم سرقتها، و من ثم صهرها و بيعها بأسعار مرتفعة.



تلفزيون الخبر – حمص