لصحة العيون.. تناولوا برتقالة يومياً

أعلن أطباء من جامعة سيدني في أستراليا أن تناول برتقالة واحدة في اليوم يخفض من خطر تنكس الشبكية وتطور المشكلات الأخرى المتعلقة بالبصر.



ويقول الأطباء إن "تناول البرتقال والحمضيات الأخرى ولو لمرة واحدة في الأسبوع يحسن صحة العيون. وتبين البيانات أن مادة الفلافونويد الموجودة في البرتقال تحمي شبكية العين من التنكس".

ولاحظ فريق الأطباء، قبل سنوات، أن مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في البرتقال والحمضيات الأخرى، تؤثر إيجابيا في خلايا شبكية عيون الجرذان وغيرها من الحيوانات المخبرية، ما دفعهم إلى دراسة تأثير الحمية الغذائية الغنية بهذه المضادات الطبيعية في صحة شبكية عيون آلاف الأشخاص من الشباب والمسنين المقيمين في أستراليا خلال السنوات الـ 15 الأخيرة.



واهتم الباحثون إضافة إلى نسبة الحمضيات في النظام الغذائي للمشتركين في هذه الدراسة، بمصادر الفلافونويد الأخرى، مثل الشاي والتفاح.

وكشفت النتائج أن تناول برتقالة واحدة على الأقل في اليوم يخفض احتمال تنكس جزئي أو تام للشبكية بنسبة 60%، أما بقية المواد فتخفض هذا الاحتمال بنسبة 25-30%.



ويشير الباحثون إلى أن تنكس الشبكية يصيب شخصا مسنا من بين كل سبعة. لذلك، ينصحون بتناول البرتقال والحمضيات الأخرى بصورة دورية ومنتظمة في مرحلة الشباب للوقاية من مشكلات البصر التي تظهر مع تقدم العمر.