لذلك مات تشيخوف

ونقلت صحيفة "تايمز" عن دراسة أجرتها مجموعة من هؤلاء العلماء، أن الكاتب العظيم توفي نتيجة نزيف في المخ.

ونقلت صحيفة "تايمز" عن دراسة أجرتها مجموعة من هؤلاء العلماء، أن الكاتب العظيم توفي نتيجة نزيف في المخ.

ومن المعروف أن أنطون تشيخوف توفي يوم 15 يوليو 1904 في فندق بمنتجع بادينويلر في ألمانيا.

ومن المعروف أن أنطون تشيخوف توفي يوم 15 يوليو 1904 في فندق بمنتجع بادينويلر في ألمانيا.

وحتى الآن كان يعتقد أنه توفي ربما نتيجة نوبة قلبية، وقيل أيضا إن سبب الوفاة قد يكون إصابته بمرض السل.

وحتى الآن كان يعتقد أنه توفي ربما نتيجة نوبة قلبية، وقيل أيضا إن سبب الوفاة قد يكون إصابته بمرض السل.