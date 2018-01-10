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لذلك مات تشيخوف

 

تمكن علماء بريطانيون من تحديد السبب الحقيقي لوفاة الكاتب الروسي أنطون بافلوفيتش تشيخوف.

ونقلت صحيفة "تايمز" عن دراسة أجرتها مجموعة من هؤلاء العلماء، أن الكاتب العظيم توفي نتيجة نزيف في المخ.

ومن المعروف أن أنطون تشيخوف توفي يوم 15 يوليو 1904 في فندق بمنتجع بادينويلر في ألمانيا.

وحتى الآن كان يعتقد أنه توفي ربما نتيجة نوبة قلبية، وقيل أيضا إن سبب الوفاة قد يكون إصابته بمرض السل.

وتقول الصحيفة إن مجموعة العلماء البريطانيين أجرت تحاليل كيميائية دقيقة جدا لقميص كان يرتديه الكاتب، ونتيجة ذلك يمكنها بقدر كبير من اليقين تحديد سبب الوفاة. على القميص توجد بقع فيها إضافة إلى بكتيريا السل، مادة بروتينية، وهذا بالذات ما يدل على احتمال تشكل تخثر في دمه وحدوث انسداد في الأوعية الدموية ونزيف في الدماغ.

 

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