لدعم الموازنة العامة للدولة.. «العقاري» سيشترك بمزاد شهادات الإيداع

أكد المدير العام للمصرف العقاري مدين علي، بأن المصرف سيشترك بمزاد شهادات الإيداع بالليرة السورية للإصدار الثاني الذي أعلن عنه المصرف المركزي مؤخراً، مبيناً أن إصدار شهادات الإيداع من الأدوات التي تلجأ إليها الإدارات المالية والنقدية، لتأمين موارد مالية لازمة لتمويل برامج الموازنة العامة للدولة، وتنفيذ بعض المشاريع الحيوية.



وحول حجم الاشتراك في هذا المزاد، بين أنه من يحدده هو سعر الفائدة، نسبة لسعر الفائدة المرجحة في المصرف، وبناء عليه تحدّد مصلحة المصرف بالمشاركة، وحجمها.