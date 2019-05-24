لبى دعوة الأقارب على الإفطار وحين غادر منزله.. فعلها حفيده!

لم تكتمل فرحة الشاب “م ك” بالمال الذي سرقه من منزل جده بمساعدة أصدقائه حيث تمكنت عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليهم خلال أقل من 3 ساعات وإعادة المبلغ المسروق لصاحبه.



الحفيد ورفاقه استغلوا غياب الجد عن منزله بسبب دعوته للإفطار عند أقاربه، فتسللوا إلى منزله الكائن في ناحية “الكسوة” قرب مفرق “حرجلة” في “دمشق”، وسرقوا منه مبلغ 4 مليون و 500 ألف ليرة سورية

وقد اعترف أفراد العصابة خلال التحقيق بقيامهم بعملية السرقة وقد تم استعادة المبلغ وتقديم المقبوض عليهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.



مؤخراً كثر الحديث عن جرائم السرقة خصوصاً من فئة الشباب، الذين لا يجدون فرصة عمل في الوقت الذي تزداد الحياة والظروف الاقتصادية صعوبة ما ينذر بعواقب وخيمة بالإمكان تلافيها في حال تدخلت الجهات المعنية.

وزارة الداخلية