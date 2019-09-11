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لافروف: وجهة نظر موسكو حول أغلب المسائل كانت تختلف مع وجهة نظر بولتون

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن وجهة نظر موسكو حول أغلب المسائل، كانت تختلف مع وجهة نظر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الذي تمت إقالته أمس الثلاثاء.

وأوضح لافروف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن موسكو لم تتفق مع "المنهج الحاد" الذي كان يتبعه بولتون، مضيفا أنه كان يعتمد على أسلوب القوة بما في ذلك القوة العسكرية.


وأشار بهذا الخصوص إلى السياسة التي اعتمدها بولتون في الأزمة الفنزويلية وإيران وأماكن أخرى.
واعتبرت الرئاسة الروسية، في وقت سابق اليوم، استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، شأنا داخليا للولايات المتحدة.
كذلك صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن موسكو لا يمكنها أن تعطي أي تقييمات لهذا الحدث، مؤكدا أنه أمر داخلي أمريكي.


وقال ريابكوف: "شهدنا في الماضي أكثر من مرة حصول تغييرات ما في الإدارة الأمريكية لا تؤدي إلى تحسين العلاقات (مع روسيا) أو تطبيعها بالرغم من التصريحات التي يدلي بها ممثلو هذه الإدارة".