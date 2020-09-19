لافروف: عقوبات الغرب أضرت بالسوريين البسطاء فقط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن قانون "قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، والعقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد سورية، والتي تزعم هذه الدول أنها أدوات لما سمته "خنق القيادة السورية"، هي في الواقع ألحقت ضرراً بالمواطنين السوريين البسطاء.



وأوضح لافروف، أن مجلس الأمن ناقش مؤخراً تطورات الوضع الإنساني في سورية. مضيفا: دافع زملاؤنا الغربيون بحماسة وغرور عن براءتهم، قائلين إن العقوبات تهدف فقط إلى الحد من قدرات وإمكانيات المسؤولين في سورية كما يقولون، وأن عامة الناس لا يعانون، لأن قرارات العقوبات تنص على استثناءات إنسانية، تسليم الأدوية والأغذية والمواد الأساسية الأخرى. كل هذا غير صحيح، لأنه لم يتم تسليم أي إمدادات من تلك الدول، التي أعلنت فرض عقوبات.



وأشار لافروف إلى تجديد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الأيام الأخيرة، نداءه، الذي وجهه قبل أشهر إلى تلك الدول التي تبنت عقوبات أحادية الجانب ضد أي دولة نامية، بوقف هذه العقوبات، على الأقل في فترة مكافحة تفشي فيروس كورونا.



وأكد لافروف، إن الدول الغربية لا تزال صماء عن مثل هذه النداءات، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدتها.





حوار مع وكالة "سبوتنيك"