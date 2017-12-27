لافروف: المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب في سورية هي دحر (جبهة النصرة)

وقال لافروف خلال لقائه رئيس “تيار الغد السوري” أحمد الجربا اليوم: “نحن نلاحظ تغيرات إيجابية في سورية وقد تم توجيه ضربة حاسمة إلى تنظيم داعش وعلى الرغم من أن بعض المسلحين الذين فروا من ميدان القتال يحاولون إعادة التمركز في سورية أو الهروب إلى الخارج إلا أنه من الواضح أن القتال الأساسي قد انتهى”.