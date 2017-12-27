لافروف: المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب في سورية هي دحر (جبهة النصرة)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب في سورية الآن هي دحر تنظيم “جبهة النصرة”.
وقال لافروف خلال لقائه رئيس “تيار الغد السوري” أحمد الجربا اليوم: “نحن نلاحظ تغيرات إيجابية في سورية وقد تم توجيه ضربة حاسمة إلى تنظيم داعش وعلى الرغم من أن بعض المسلحين الذين فروا من ميدان القتال يحاولون إعادة التمركز في سورية أو الهروب إلى الخارج إلا أنه من الواضح أن القتال الأساسي قد انتهى”.
وتابع لافروف: “والآن بالطبع المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب هي دحر جبهة النصرة” مشيرا إلى أن “الجيش السوري وحلفاءه بدعم روسي يتقدمون على مواقع التنظيم لكنه يبدي مقاومة بسبب حصوله على دعم من الخارج حسب معلوماتنا” موضحا أن القوات الجوية الروسية ستدعم الجيش السوري في حال تنامي نشاط الإرهابيين.
وبخصوص مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في سوتشي نهاية الشهر المقبل قال لافروف: إننا “نرى تأييدا واسعا لهذا المؤتمر من قبل السوريين” مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار يهدف إلى إرساء أساس فيه أوسع تمثيل ممكن لإطلاق دستور يتفق على شروطه السوريون بأنفسهم وبهذا المعنى سيتم تنفيذ بند القرار 2254 الخاص بضرورة الحوار بين الحكومة وكامل أطياف المعارضة.
وأضاف لافروف: “نحن مقتنعون بأن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سورية ستافان دي ميستورا وزملاءه في نهاية المطاف على عقد حوار مباشر دون شروط مسبقة في جنيف”.
وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية (روسيا وإيران وتركيا) أعلنت في البيان الختامي لاجتماع أستانا 8 حول سورية الأسبوع الماضي عن عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر القادم في سوتشي بمشاركة جميع شرائح المجتمع السوري.
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