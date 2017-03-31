لاجئ سوري يقوم بإضرام النار بنفسه في اليونان

نشرت مجموعة من النشطاء شريط فيديو لشاب يقوم بإحراق نفسه ، وعلق النشطاء أن الشاب “هو لاجئ سوري في إحدى الجزر اليونانية”.



وأظهر الشريط “اللاجئ السوري“ الذي يبلغ من العمر 29 عاماً يضرم النار بنفسه، بالرغم من محاولة أحد رجال الشرطة منعه والذي أصيب أيضا بحروق في وجه ويده.



وذكرت مصادر إعلامية أن “الشاب الذي احترق جسده بنسبة 85 بالمائة وهو بحالة حرجة، وقام بإحراق نفسه بعد تفعيل اتفاقية دوبلين والتي تحرم اللاجئين الواصلين إلى اليونان من إكمال طريقهم للدول الأوربية الأخرى”.



ويذكر أن تركيا فيما يبدو قامت مؤخراً بتخفيض قيود مراقبة الملاحة مما سمح لنسبة أكبر من اللاجئين من العبور من تركيا إلي اليونان.



وكان الرئيس التركي أردوغان هدد أوروبا “بإعادة فتح الحدود للاجئين بما يغمر أوروبا”، بينما ردت أوروبا بحرمان اللاجئين من إكمال طريقهم من اليونان على عكس ما ما كان يجري سابقا.

وكالات