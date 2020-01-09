لا تطعمي طفلك هذه الأشياء الخمسة في سنته الأولى

على الرغم من أن الأطفال يمكنهم الاختناق في أي عمر ، إلا أن الأطفال دون سن 3 سنوات معرضون لخطر أكبر ، وخاصة الأطفال الذين تعلموا الأكل للتو.



لا تعطي طفلك الفشار والحلوى والجزر وعلكة المضغ والفول السوداني والكرز والرمان والتوت وغيرها من هذه الأطعمة.



لا تطعم طفلك هذه الأشياء الخمسة في عامه الأول:



السكر



لا يحتاج الأطفال إلى السكر المكرر في نظامهم الغذائي حتى عمر عام واحد. السكر الذي يحتاجه الجسم أقل من اللازم ويحصلون عليه من الأطعمة والكربوهيدرات الطبيعية الأخرى. يمكن أن يؤدي السكر المضاف إلى مشاكل صحية خطيرة مثل تسوس الأسنان والسمنة ومرض السكري وتجعل طفلك كسولًا.

لا تعطهم الشوكولاته أو الكولا أو الحلوى أو الأطعمة المصنعة لأنها مليئة بالسكر والمواد الحافظة الاصطناعية.



الملح



وفقًا للمنظمات الصحية المتعددة ، لا ينبغي إعطاء الرضع أي ملح حتى عمر 6 أشهر. يحتوي حليب الأم أيضًا على كمية كافية من الصوديوم التي يحتاجها طفلك.



حتى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 1 سنة لا ينبغي إعطاؤهم أكثر من غرام واحد من الملح يوميًا. يمكن أن يؤدي إضافة الملح في السنوات الأولى إلى مشاكل صحية خطيرة مثل حصوات الكلى وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام والجفاف.



العسل



من الطقوس القديمة في العديد من الأسر إعطاء العسل للطفل حديث الولادة. وهذا خطأ شائع فالعسل يمكن أن يسبب التسمم عند الأطفال ، مما قد يهدد الحياة.



قد يحتوي العسل أحيانًا على بكتيريا لا يستطيع الجهاز الهضمي للطفل تحملها.



حليب البقر



لا شك ان حليب الابقار صحي، ولكن ليس للمواليد الجدد، وفقا للعديد من الدراسات يحظر إعطاء الأطفال الرضع حليب الابقار . لان الجهاز الهضمي للطفل لا يمكنه تحمل المستويات العالية من البروتين والصوديوم والبوتاسيوم الموجود في هذا الحليب.