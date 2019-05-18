لا أضرار زراعية في حريق طريق أثريا خناصر

أكد مصدر في محافظة حلب أنه جرى تطويق الحريق الكبير على جانبي طريق أثريا خناصر، الشريان البري الرئيسي لمدينة حلب، دون وقوع أضرار في المحاصيل الزراعية في المنطقة.



وأوضح المصدر أن فوج إطفاء حلب والخدمات الفنية والجهات المحلية سارعوا إلى منطقة الحريق قرب بلدة خناصر، الواقعة على بعد نحو ١٠٠ كيلو متر جنوب شرق حلب، وتم إخماد الحريق الذي اندلع في الأعشاب البرية اليابسة قبل أن يمتد إلى المحاصيل الزراعية.



وأضاف المصدر أن عضوي المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب بكار حمادي وعيسى الإبراهيم، وبمتابعة من محافظ حلب حسين دياب، توجها برفقة مدير زراعة حلب نبيه مراد إلى قريتي كروز والجديدة التابعتين لناحية خناصر للإشراف على عملية إطفاء الحريق الذي اندلع مساء أمس الخميس وتسبب بحال من الهلع للمسافرين من حلب إلى حماة ودمشق والساحل السوري وبالعكس.



ودعت محافظة حلب الأهالي والمسافرين عبر طريق أثريا خناصر إلى توخي الحذر في إشعال أي شيء قد يسبب اندلاع النيران في الأعشاب التي نبتت بشكل غير مسبوق في المنطقة إثر موسم مطري وفير.



وقالت مصادر أهلية إن حوادث مرورية تسبب بها الحريق، منها احتراق صهريج وقود، جراء سوء الرؤيا بسبب الدخان الكثيف المنتشر من الحريق الذي امتد لمسافة كبيرة غير مزوروعة بالمحاصيل على جانبي الطريق الواقع قسم كبير منه في البادية السورية الجرداء.



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