لأول مرة منذ 7 سنوات.. الجيش يؤمن مدينة حلب بالكامل

تمكن الجيش العربي السوري اليوم من تأمين مدينة حلب بشكل كامل القذائف الصاروخية والهاون التي كانت تستهدف أحياء المدينة منذ 6 سنوات وحتى هذا اليوم, الذي أعلن فيه الجيش السوري السيطرة على صالات الليرمون ودوار الليرمون – حريتان – حيان – معارة الأرتيق, معلناً حلب مدينة أمنة بالكامل.



كما تمكن الجيش اليوم الأحد 16 شباط/ فبراير من بسط سيطرته على مدينة حريتان بريف حلب الشمالي الغربي.



كما فرض الجيش اليوم سيطرته على بلدتي بيانون حيان وتل مصيبين بريف حلب الشمالي الغربي.



يذكر أن حي الزهراء غرب مدينة حلب وصالات الليرمون كانا وحتى الأمس تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة, الذي اتخذت منه قاعدة إرهابية متقدمة لقصف باقي أحياء حلب الأمنة بالهاون والقذائف الصاروخية, حيث أعلن اليوم 16/2/2020 عن نهاية هذا الكابوس, ليعيش سكان عاصمة الشمال السوري فرحة ما بعدها فرحة.



وهذه هي القرى والبلدات والأحياء التي تم تطهيرها على دفعات غرب وشمال مدينة حلب وتأمينها من الإرهاب:



القصر العدلي ـ أبنية وعد ـ بناء النعناعي ــ شويحنة ـ معارة الأرتيق ـ حريتان ـ عندان ـ حيان ـ بيانون ـ بابيص ـ كفر داعل ـ الهوتة الجوانية ـ الهوتة البرانية ـ بشنطرة ـ جمعية الكهرباء الثانية ـ جمعية المخابز ـ جمعية الاتحاد العربي ـ جمعية السماح ـ جمعية آذار ـ مجينة ـ بشقاتين ـ قيلون ـ جمعية الفنار.