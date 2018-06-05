لأول مرة في سوريا.. كلية الحقوق بدمشق تصدر إعلاناً فريداً من نوعه !

في سابقة تحدث للمرة الأولى في الجامعات، وجهت عمادة كلية الحقوق بجامعة دمشق إعلاناً لطلابها أسمته “إعلان محبة” وذلك تزامنا مع اقتراب موعد انطلاق امتحانات الكلية الموافق لـ 6 الشهر الجاري.



وتمنت الكلية في إعلانها “الصورة” دوام الصحة والنجاح في دراسة الطلاب وامتحاناتهم وتأمين مستقبل زاهر في حياتهم الشخصية والمهنية.



وقال الاعلان: جيلنا ليس أفضل من جيلكم ونحن نتفهم ظروفكم ومصاعبكم.. نريدكم أن تكونوا أقوياء بعلمكم وفكركم.. أذكياء بقولكم وتفكيركم.. متجاوزين معاناتكم ومترسخين بجهودكم متجاهلين ما ورائكم متفائلين بمستقبلكم وهو الكفيل بتحديد مصيركم.



وأضاف الإعلان: أنتم جيلنا الواعد والمترسخ في قلوبنا مثل عبق الياسمين.