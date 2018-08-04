لأول مرة في تاريخ السعودية.. نساء لإدارة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن تعيين سيدتين كعضوين في مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة .



وجاء هذا القرار، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، بهدف تمكين المرأة السعودية من المشاركة في خدمة الحجاج ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وفقا لـ"رؤية المملكة 2013".

واعتبر نائب وزير الحج والعمرة، عبد الفتاح سليمان مشاط، أن هذا القرار خطوة موفقة لتمكين المطوفات من العمل في خدمة ضيوف الرحمن، موضحا أن المعنيتين باشرتا مهمات عملهما في مجلس الإدارة فور صدور قرار الوزير.



بدوره قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، رأفت بدر، إن المطوفتين ليستا غريبتين على المهنة، وباشرتا العمل فور صدور القرار.



وأضاف: أسند إلى المطوفة هنادي رمضاني مسؤولية قطاع الشؤون العامة بالمؤسسة في حين تم إسناد مسؤولية اللجنة النسائية التطوعية بالمؤسسة إلى نجود جمل الليل.