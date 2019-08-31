كيف نشأت صناعة المنسوجات الحريرية في البلاد العربية والإسلامية

كان من نتائج انتصار الجيوش العربية على جيش القائد الصيني كاو ـ سين ـ تشي قرب تالاس في ترانسوخيان Transoxiane سقوط عدد من الجنود الصينيين أسرى، وقد أسهموا في نشوء صناعة المنسوجات الحريرية في البلاد العربية والإسلامية. ويذكر بعض الباحثين أسماء عدد من أولئك الصناع الفنيين (مثل: تو هوان Tou-Houan ويو هوان Yo-Houan و لو لي Lu-Li...) الذين كانوا من هو تونغ (Ho-Tong) في شنشي.

وعندما قام القس الألماني لودوف فون سوخم برحلته إلى بلاد الشام وتنقل في الأراضي المقدسة عام 1336-1341م تحدث عن طرق مدينة عكا المظللة بالحرير المنسوج وبسواه، وذلك تجنباً لشدة أشعة الشمس وحرارتها صيفاً في بلاد الشام. كان الحرير السوري قد غدا على رأس قائمة المنتجات السورية في العصر العثماني. وكان السوريون منذ البدء قد اصبحوا اسياد طريق الحرير وأسهموا في تنظيم تجارة الحرير ونقله من الشرق إلى الغرب منذ أواخر العصر الهلنستي وعهد ازدهار تدمر. واستنتج الباحثون المختصون بالمنسوجات الحريرية مايلي:

1ـ مهارة الحائك السوري عبر العصور التاريخية

2ـ كثرة استخدام اللون الأحمر القاني الجميل والجذاب والأكثر ارستقراطية في الشرق

3ـ مدى انتشار عادة التدثر بالملابس الحريرية

4ـ استخدام الخيوط الحريرية مع الخيوط الصوفية والقطنية، مما كان يخفي الحرير في العهود الإسلامية

5ـ انتشار طريقة الفتل في جهة اليسار في أقطار الشرق الأدنى القديم.

6ـ تزايد الترف والبذخ في تدمر أكثر من مصر نفسها

7ـ وجود خيوط مفتولة إلى جهة اليمين، مما يفيد في عمل الخيوط. كما أن وجود خيوط حريرية يفيد في تقوية الخيوط الصوفية والأقمشة المنسوجة8ـ وجود حرير ارجواني اللون. وإن عملية صباغة خيوط الحرير اللحمية فقط قد تم قبل عملية الحياكة والنسيج.