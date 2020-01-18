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كيف تقرأ رسائل “فيسبوك مسنجر” سرا دون إعلام المرسل

يبحث معظمنا عن طرق لإيقاف تشغيل “رمز” قراءة الرسائل الواردة عبر “فيسبوك”، كي لا يعلم المرسل بأننا قرأناها.


وكشف موقع “ذي صن” أنه يمكن القيام بذلك، عبر قراءة الرسالة على شاشة الإشعارات، حيث يرسل “فيسبوك مسنجر” إشعارات إلى هاتفك في كل مرة تتلقى فيها رسالة جديدة.


وهذا يعني أن الرسائل تُخزن بالفعل على هاتفك بمجرد استلامها، بغض النظر عما إذا كنت قرأتها أم لا.


ويمكن رؤية محتويات الرسالة في شاشة العرض، حيث يُظهر الإشعار محتوى الرسالة، ما يتيح قراءتها دون فتح تطبيق “مسنجر”، وبذلك لن يعلم المرسل بأن المستخدم شاهدها بالفعل.


ومع ذلك، تصبح هذه الخدعة أقل فعالية بمجرد بدء تلقي عدد كبير من الرسائل، في تتابع سريع.


ويمكن أن تحتوي شاشة الإشعارات على عدد معين فقط من الرسائل، وستُلغى علامات التبويب القديمة، عند تصفية الرسائل الجديدة.