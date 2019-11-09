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كيف تفعّل الوضع المظلم في واتساب ويب؟

يختبر تطبيق الدردشة الفورية واتساب حالياً الوضع المظلم على نظام التشغيل آندرويد، لكن ماذا لو كنت ترغب في تشغيل الوضع المظلم على التطبيق على منصة الويب.

يمكن في الوقت الحالي تشغيله من خلال إضافة إلى متصفحي غوغل كروم وفاير فوكس، وفيما يلى نعرض خطوات ذلك كما يلي:

متصفح غوغل كروم


-ستحتاج في البداية إلى تثبيت إضافة Stylus.

– حيث يمكن الحصول على Stylus من سوق Chrome الإلكتروني.

– بمجرد التثبيت، احصل على سمة الوضع المظلم من خلال الضغط فوق “تثبيت النمط”.

– قم بتحميل WhatsApp Web من جديد حيث ستلاحظ أنه أصبح يعمل في الوضع المظلم.

متصفح فاير فوكس:

إن الإجراء الخاص بـ Firefox هو نفسه تماماً بالنسبة لمتصفح Chrome وفيما يلي الخطوات:

– احصل على Stylus من موقع موزيلا الرسمي.

– قم بتثبيت السمة المظلمة منه.

– قم بتفعيل الوضع المظلم.

ولعل الشيء الجيد في ملحق Stylus هو أنه يتيح لك التبديل بسهولة بين الوضع المظلم والمظهر القياسي بالضغط فوق زر.