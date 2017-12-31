كيـف سيسهر السوريون اليوم…؟!

بكل الأحوال يمكن القول: إن الانفراجات التي حصلت خلال العام الماضي وأهمها استقرار تأمين الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والنقل باتجاه كل المحافظات تقريباً شجعت السوريين على استعادة طقوس حياتهم ما قبل الحرب ويمكن القول: إن سهرة عيد الميلاد كانت البروفات الأولى على هذا الصعيد, بينما يستعدون اليوم لقضاء سهرة رأس السنة بطقوس أتقنوا تهيئتها وترتيبها خلال سنوات طويلة.

بكل الأحوال يمكن القول: إن الانفراجات التي حصلت خلال العام الماضي وأهمها استقرار تأمين الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والنقل باتجاه كل المحافظات تقريباً شجعت السوريين على استعادة طقوس حياتهم ما قبل الحرب ويمكن القول: إن سهرة عيد الميلاد كانت البروفات الأولى على هذا الصعيد, بينما يستعدون اليوم لقضاء سهرة رأس السنة بطقوس أتقنوا تهيئتها وترتيبها خلال سنوات طويلة.

لكن حساب البيدر ليس كحساب القبان! فما كان بالأمس متاحاً أصبح اليوم عبئاً بعد أن أصبحت أجور النقل تشكل عبئاً على المواطنين خصوصاً من يريد أن يقضي ليلة رأس السنة بين أهله وأقاربه ولا نبالغ إذا قلنا إن أجور تنقل عائلة من دمشق إلى دير الزور أو الحسكة قد تصل إلى نصف مليون ليرة بالطائرة ولا تقل عن مئة ألف بالبر للعائلة نفسها بينما متوسط أجور المواطنين لا يزيد على ثلاثين ألف ليرة!

لكن حساب البيدر ليس كحساب القبان! فما كان بالأمس متاحاً أصبح اليوم عبئاً بعد أن أصبحت أجور النقل تشكل عبئاً على المواطنين خصوصاً من يريد أن يقضي ليلة رأس السنة بين أهله وأقاربه ولا نبالغ إذا قلنا إن أجور تنقل عائلة من دمشق إلى دير الزور أو الحسكة قد تصل إلى نصف مليون ليرة بالطائرة ولا تقل عن مئة ألف بالبر للعائلة نفسها بينما متوسط أجور المواطنين لا يزيد على ثلاثين ألف ليرة!