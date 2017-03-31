كيان الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 977 دونما جنوب نابلس لإقامة مستوطنة جديدة

قرر كيان الاحتلال الإسرائيلي أمس مصادرة ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية بهدف إقامة مستوطنة جديدة.



ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس قوله “إن قوات الاحتلال قررت الاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من أراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس”.



من جهته اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف قرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات جنوب نابلس انتكاسة خطيرة على المستوى السياسي وهو ما يعني شرعنة إقامة بؤرة استيطانية جديدة.



وقال عساف “إن حكومة الاحتلال استولت على ما يقارب 2200 دونم من أراضي محافظة طولكرم و4000 دونم من أراضي الزعيم والسواحرة في محيط مستوطنة معالي ادوميم منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئاسة”.



وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في شباط الماضي مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.



وتبنى مجلس الأمن الدولي في الـ 23 من كانون الأول الماضي قرارا يطالب كيان الاحتلال بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء.

وكالات