كويتي يسمي ابنته قطر .. فـ “اهدوه لكزس”

قام مواطن كويتي بتسمية ابنته باسم “قطر”، على اسم الدولة القطرية، فرد مواطنون قطريون بجمع أموال وإهدائه سيارة وإرسالها للكويت.



وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر شهادة ميلاد كويتيه باسم “قطر طلال خلف العنزي”، مولودة في 17 حزيران 2017.



وتداول الناشطون أيضاً صورة ومقطع فيديو لسيارة من نوع هيونداي 4×4 وكتب على زجاجها الخلفي “سماوة قطر طلال العنزي من شعب قطر”، قدر ثمنها بـ 70 ألف دولار.



يذكر أن القصة تعيد للأذهان قصة المواطن القطري الذي تضررت سيارته بعد حادث في السعودية، ولكن أحد من السعوديين لم يساعده، فاضطر لقيادة السيارة المحطمة من السعودية لقطر، وعند وصوله قام القطريون بإهدائه أربعة سيارات موديل “لاند كروزر”.

وكالات