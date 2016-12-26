كوكب خارج المجموعة الشمسية تمطر السماء فيه أحجارا كريمة

يهطل المطر من سماء كوكب "HAT-P-7 b"، الواقع خارج المجموعة الشمسية، أحجارا كريمة في الليل وتتكون قطراته كريستالات من الياقوت والصفير الأزرق.

ونشرت مجلة "Nature Astronomy" تقريرا أثبت أن تتبع انعكاس الضوء على المجال الجوي لكوكب "HAT-P-7 b" يشير الى تغير مستمر، وفي جانبه الليلي تتشكل الغيوم التي تنقلها الرياح القوية نحو الجانب النهاري من الكوكب حيث تتبخر، وفي الكثير من الأحيان تتغير سرعة الرياح بشكل حاد ولذلك تتشكل الكثير من الغيوم ومن ثم تختفي على الفور، وهذا أول مثال على وجود طقس على العملاق الغازي خارج المنظومة الشمسية".

واعتبر التقرير ان اكتشاف مثل هذه الكواكب طرح أمام العلماء لأول مرة حقيقة، أن الغلاف الجوي على تلك الكواكب قد يتكون من مواد غريبة جدا، وقد تم اكتشاف كواكب تحتوي على غيوم من الزجاج وسحب من الرصاص، والهواء يتكون من معادن متبخرة وفلزات تحملها الرياح في بعض الحالات بسرعة أسرع من الصوت.

ويبعد كوكب "HAT-P-7B" عن الأرض بنحو ألف سنة ضوئية، ولذلك من الصعب جدا دراسة مجاله الجوي بشكل مباشر وهو ما ديفع العلماء للقيام بذلك عن طريق دراسة كيفية تغير مدى توهج وسطوع سطح الكوكب وتوزع ونمط الخطوط الطيفية، وغيرها من خصائص سطوعه تحت تأثير الطقس وعوامل أخرى.

وكشفت مراقبة الكوكب المذكور بواسطة "كيبلير" أمرا غير متوقعا، اتضح أن النقطة الألمع والأكثر سخونة في أجواء الكوكب تتحرك باستمرار وهو ما يدل على وجود عواصف ساخنة قوية تتسبب بدفع الكتل الهوائية البادرة نسبيا من القسم المظلم من الكوكب. ويرى العلماء أن السحب المذكورة تتكون من الكوراندوم (اكسيد الالمونيوم) وهو الخليط المعدني الذي يشكل أساس الياقوت والصفير والعديد من الأحجار الكريمة الأخرى.

وفقا لذلك، هذه السحب يمكن أن تكون سائلة الشكل في حال بقيت في الجانب المظلم وقد تتساقط كقطرات من الأحجار الكريمة.

وكالات