كوب من هذا المشروب قبل النوم يحرق الدهون

تشكل بعض العادات التي تتبعونها مساء أي قبل أن تخلدوا إلى النوم أفضل طريقة لخسارة الوزن الزائد.









ومن أبرز هذه العادات أن تحضّروا بعض المشروبات وتتناولوا كوباً منها قبل ذهابكم إلى السرير.









لذا ننصحكم مثلاً بأن تعدوا كوباً من شاي البابونج. فتناوله لا يساعدكم على النوم فحسب، بل يحفز أجسامكم على إحراق الدهون أيضاً.



