كوادر طرطوس تنجز تعمير قاطرات وصهاريج ومقصورات النقل بالقطارات
تفقد وزير النقل علي حمود اليوم الورشات الفنية في فرع الخطوط الحديدية السورية بطرطوس والتي أتمت بنجاح عملية تعمير عربات الركاب وصهاريج نقل الفوسفات بخبرات محلية وبمعدات ذاتية من مستودعات فرع المؤسسة.
و قال حمود أنه نظراً للوضع الفني السيئ الذي وصلت إليه عربات الركاب وصهاريج الفوسفات نتيجة عمرها الاستثماري وتأثرها بالعوامل الجوية دون إجراء أية أعمال تعمير, الأمر الذي أدى إلى صدئها و اهتراء أجزاء منها وظهورها بشكل لا يليق بسمعة المؤسسة, والحاجة الماسة لصيانتها وتعميرها للحفاظ عليها وزيادة عمرها الاستثماري الذي بلغ لحد الآن ٣٥ سنة لعربات الركاب و ٤٢ سنة لصهاريج الفوسفات. ونظراً للظروف الراهنة وتقطع أوصال الشبكة، الأمر الذي يمنع من إجراء أية أعمال تعمير ودهان للعربات وللصهاريج في صالة الدهان الرئيسية و الوحيدة في المؤسسة في حلب – جبرين.
وأضاف: قامت وزارة النقل بدعم كوادر الخطوط الحديدية بفرع طرطوس لتنفيذ أعمال تعمير عربة ركاب و صهريج فوسفات – كنموذج تجربة ليتم اعتماده وتنفيذه على كافة العربات والصهاريج – عن طريق السفع بالرمل والتصويج والتصفيح وإجراء كافة أعمال الترميم والتدعيم لأماكن الاهتراءات وتأسيسها ومن ثم دهانها، إضافة إلى طلاء صهريج الفوسفات من الداخل بطبقة إضافية من دهان السنتاتيك المقاوم لعوامل التعرية والاحتكاك والملوحة والصدأ والذي يمتاز بقساوة عالية. كما تم تعمير عربة الركاب من الداخل بالتعاون مع ورشة تعمير العربات المركزية بحلب وذلك عن طريق تعمير الأرضيات ودورات المياه والمقاعد والنوافذ وصالون العربة بالكامل.
كما لفت حمود الى أن هذه التجربة أعطت نتائج ممتازة بالرغم من الامكانيات المحدودة والظروف الصعبة والموقع المخصص لانجاز العمل.
ووجه وزير النقل بضرورة لحظ هذا الأمر للمستقبل من خلال إنشاء مركز في فرع طرطوس لزوم القيام بأعمال السفع بالرمل والدهان والتعمير اللازمة و الضرورية للعربات والصهاريج والشاحنات لزيادة عمرها الاستثماري خاصة بعد قيام فرع طرطوس بإعداد الدراسة التنفيذية اللازمة لإنشاء هذا المركز.
كما شكر الوزير العاملين المنجزين لهذا العمل المبدع على حسهم الوطني وتفانيهم وإخلاصهم لمؤسستهم ولوطنهم، متمنيا عليهم المثابرة في أعمالهم تحضيرا لمرحلة إعادة الإعمار بعد النصر التاريخي الذي يتحقق بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات جيشنا الباسل وصمود شعبنا وحكمة وشجاعة الرئيس بشار الأسد.
فادي بيك الشريف – الوطن أون لاين
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