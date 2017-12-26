كوادر طرطوس تنجز تعمير قاطرات وصهاريج ومقصورات النقل بالقطارات

و قال حمود أنه نظراً للوضع الفني السيئ الذي وصلت إليه عربات الركاب وصهاريج الفوسفات نتيجة عمرها الاستثماري وتأثرها بالعوامل الجوية دون إجراء أية أعمال تعمير, الأمر الذي أدى إلى صدئها و اهتراء أجزاء منها وظهورها بشكل لا يليق بسمعة المؤسسة, والحاجة الماسة لصيانتها وتعميرها للحفاظ عليها وزيادة عمرها الاستثماري الذي بلغ لحد الآن ٣٥ سنة لعربات الركاب و ٤٢ سنة لصهاريج الفوسفات. ونظراً للظروف الراهنة وتقطع أوصال الشبكة، الأمر الذي يمنع من إجراء أية أعمال تعمير ودهان للعربات وللصهاريج في صالة الدهان الرئيسية و الوحيدة في المؤسسة في حلب – جبرين.