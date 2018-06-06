كهرباء جسرين وكفر بطنا وزملكا على مدار الساعة

أكد مدير كهرباء الريف خلدون حدى تغذية المناطق المأهولة في كل من جسرين وزملكا وكفر بطنا في الغوطة الشرقية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة.

وأوضح حدى أن العمل جار لاستكمال تغذية باقي المناطق في الغوطة وجنوبي دمشق، مشيراً إلى أنه عقد اجتماع في محافظة ريف دمشق وضعت خلاله الاحتياجات اللازمة من إعادة الإعمار للعمل على تأمين خطوط إسعافية للمنطقة من أجل تأمين تغذية مستدامة للتيار الكهربائي في مناطق يلدا وببيلا وبيت سحم.

وكشف حدى عن تركيب 15 مركز تحويل خلال الشهر الخامس في ريف دمشق إضافة إلى توسيع 8 مراكز أخرى.

وفي السياق بيّن رئيس مجلس بلدة الحرجلة في ريف دمشق عبد الرحمن الخطيب في تصريحات صحفية عودة نحو 12513 مهجراً من مراكز الإيواء في الحرجلة إلى بلداتهم في الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية من أصل 20289 مهجراً يأويهم المراكز، مؤكداً استمرار عملية العودة لمن بقي في المركز إلى بلداتهم بعد أن قامت محافظة ريف دمشق بإعادة الأولويات من الخدمات إلى بلداتهم من شبكات وبنى تحتية.

وأشار الخطيب إلى أن عدد الولادات في مركز إيواء الحرجلة بلغ 108 حالات ولادة خلال فترة الاستضافة وحتى تاريخه وعدد الوفيات 13 حالة وفاة.

وأكد الخطيب أن عملية التغذية تتم عبر مطبخ جماعي يعمل بطاقة إنتاجية كاملة تصل إلى 2.5 طن من الخضر والمنتجات الأخرى اللازمة للطبخ كما أنه يقدم يومياً وجبة إفطار مع وجبة سحور للمستضافين وتقوم محافظة ريف دمشق بدعمه بالمواد التي لا تقدم عن طريق الهلال الأحمر كاللحوم والدجاج واللبن… إلخ.

وأكد الخطيب أن مديرية صحة ريف دمشق تقدم خدمات صحية كاملة لمراكز الإيواء من خلال المراكز الصحية هناك وسيارات الإسعاف المفرزة لحالات الضرورة مع جميع اللقاحات والأدوية والكوادر اللازمة.



عبد المنعم مسعود