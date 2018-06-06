الخارجية: (تحالف واشنطن) يستهدف الأهالي الرافضين للانضمام إلى الميليشيات الانفصالية
العشائر العربية في شمال شرق سورية… لبيك يا اسد
«خريطة طريق منبج»: انسحاب الوحدات الكردية؟
وحدة من الجيش تحبط محاولة تسلل إرهابيين باتجاه نقاط عسكرية في ريف حلب
استشهاد 10 مدنيين على الأقل في مجزرة جديدة “للتحالف الدولي” بالريف الجنوبي للحسكة
أنباء عن رضوخ أميركي لشروط دمشق بتفكيك «التنف»
توافق على «خارطة طريق» منبج
تراجع «اتفاق» الجنوب السوري... إلى «تبادل أفكار»
انفجار ضخم داخل مقر للنصرة شرق إدلب
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30 بالمئة
مجموعات إرهابية تعتدي بالقذائف على بلدة خان أرنبة بالقنيطرة… والجيش يرد
احتجاجات الأردن تتواصل: ترنّح حكومة «صندوق النقد»
بعد تعثره في وادي الفرات «التحالف» يحوّل تركيزه إلى الحدود
العشائر السورية تعلن تشكيل وحدات عسكرية لمقاومة الأمريكان والأتراك… وتهدد السعودية
حكومة خدمات أم جباية ؟

كهرباء جسرين وكفر بطنا وزملكا على مدار الساعة

أكد مدير كهرباء الريف خلدون حدى تغذية المناطق المأهولة في كل من جسرين وزملكا وكفر بطنا في الغوطة الشرقية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة.

وأوضح حدى أن العمل جار لاستكمال تغذية باقي المناطق في الغوطة وجنوبي دمشق، مشيراً إلى أنه عقد اجتماع في محافظة ريف دمشق وضعت خلاله الاحتياجات اللازمة من إعادة الإعمار للعمل على تأمين خطوط إسعافية للمنطقة من أجل تأمين تغذية مستدامة للتيار الكهربائي في مناطق يلدا وببيلا وبيت سحم.

وكشف حدى عن تركيب 15 مركز تحويل خلال الشهر الخامس في ريف دمشق إضافة إلى توسيع 8 مراكز أخرى.

وفي السياق بيّن رئيس مجلس بلدة الحرجلة في ريف دمشق عبد الرحمن الخطيب في تصريحات صحفية عودة نحو 12513 مهجراً من مراكز الإيواء في الحرجلة إلى بلداتهم في الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية من أصل 20289 مهجراً يأويهم المراكز، مؤكداً استمرار عملية العودة لمن بقي في المركز إلى بلداتهم بعد أن قامت محافظة ريف دمشق بإعادة الأولويات من الخدمات إلى بلداتهم من شبكات وبنى تحتية.

وأشار الخطيب إلى أن عدد الولادات في مركز إيواء الحرجلة بلغ 108 حالات ولادة خلال فترة الاستضافة وحتى تاريخه وعدد الوفيات 13 حالة وفاة.

وأكد الخطيب أن عملية التغذية تتم عبر مطبخ جماعي يعمل بطاقة إنتاجية كاملة تصل إلى 2.5 طن من الخضر والمنتجات الأخرى اللازمة للطبخ كما أنه يقدم يومياً وجبة إفطار مع وجبة سحور للمستضافين وتقوم محافظة ريف دمشق بدعمه بالمواد التي لا تقدم عن طريق الهلال الأحمر كاللحوم والدجاج واللبن… إلخ.

وأكد الخطيب أن مديرية صحة ريف دمشق تقدم خدمات صحية كاملة لمراكز الإيواء من خلال المراكز الصحية هناك وسيارات الإسعاف المفرزة لحالات الضرورة مع جميع اللقاحات والأدوية والكوادر اللازمة.

 


عبد المنعم مسعود

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.